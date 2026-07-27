Kiutasít egy orosz diplomatát az országból Románia

Hétfőn bekérették a külügyminisztériumba Oroszország romániai nagykövetét, Vlagyimir Lipajevet, akinek átadták a döntést: az orosz diplomáciai képviselet egyik tagját nemkívánatos személynek nyilvánították, és öt napon belül el kell hagynia Románia területét, írja a román külügyminisztériumra hivatkozva a Transtelex. A nagykövetnek megmutatták egy Románia területén megsemmisített drón darabjait is. Az ügyészségi vizsgálat a külügy közlése szerint megerősítette, hogy az alkatrészek orosz eredetűek.

Oana Țoiu, külügyminiszter Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

A döntést azután hozták meg, hogy az elmúlt napokban három, engedély nélkül Románia légterébe belépő drónt lőtt le a román hadsereg. Bukarest szerint Oroszország kizárólagos felelősséget visel az incidensekért és a térség biztonsági helyzetének romlásáért. A külügyminisztérium azt is hangsúlyozta, hogy Románia légtere egyben a NATO és az Európai Unió légterének része. A román külügy a kiutasítás mellett konzultációra hazarendelte Románia moszkvai nagykövetét is.

Oana Țoiu külügyminiszter szerint Romániának van ugyan lehetősége kezdeményezni a NATO alapító szerződésének 4. cikke szerinti egyeztetést, de erről még nem született döntés.