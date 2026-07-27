Koncepciós eljárást és példátlan szómegvonást emleget a Fidesz, miután elvették a hangot a pedofilozó Hankótól

Miután kivonult a Fidesz-frakció a parlamenti ülésteremből, amiért Hankó Balázs volt kulturális minisztertől megvonták a szót, a képviselőcsoport rögtönzött sajtótájékoztatót tartott az általuk vélelmezett „koncepciós eljárás” miatt. (A tájékoztató itt nézhető végig.) A tájékoztatón Hankó befejezte az ülésteremben megszakított beszédét.

De előtte még Bóka János, a nemrég megválasztott frakcióvezető vezette fel az eseményt, koncepciós eljárást és Hankó elhallgattatását emlegetve. Bóka bejelentést is tett: elmondása szerint miközben Hankó beszélt, az ügyészség emberei jelentek meg abban a szerverteremben, ahol a Fidesz-frakciót kiszolgáló szervereket tartják. Bóka szerint az ügyészek le kívánják foglalni a gépeket. Azt is bejelentette, hogy a Fidesz kéri a házbizottság rendkívüli ülésének az összehívását, mert szerintük Hankót nem lett volna szabad elhallgattatni, mivel csak magát akarta megvédeni.

Utána Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető arról beszélt, hogy szerinte a magyar parlamentarizmus történetében nem történt olyan, ahogy belefojtották a szót Hankóba.

De mi is történt tényszerűen? Magyar Péter miniszterelnök második körös napirend előtti felszólalásában több fideszes politikust is személyesen felkérdezett különböző témákban, a legerőteljesebben Bóka Jánost. Beszéde közben észrevette Hankó Balázst, és a következőt mondta neki:

„Ön elnézi azt, hogy ön helyett másokat visz be az ügyészség vagy a rendőrség? Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök? Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?”

Hankó ezért később személyes érintettség okán kért szót. Miután szót kapott, az exminiszter arról kezdett beszélni, hogy az NKA-ügy nem más, mint koncepciós eljárás koholt vádak alapján. Hét munkatársát zárták börtönbe, és azzal tartják ott őket, hogy a bűnismétlés veszélye fenyeget – foglalta össze Hankó, majd folytatta a vélt „tiszás bűnök” felsorolását: „Önök mindenkit kirúgtak, önök őket ellehetetlenítették, indokolatlan kényszerintézkedés, koncepciós eljárás.”

Hankó ezután a botrányos NKA-ügyben bejelentést tevők személyét kezdte támadni. Először annak a véleményének adott hangot, hogy az egyik, színházi közegből érkezett NKA-alelnök azért mondott le posztjáról, majd tett feljelentést, mert ő, mármint Hankó nem adott támogatást egy „pedofil bábszínház-előadásra”, míg a másik feljelentőről azt mondta, hogy az bejelentkezett köztársasági elnöknek.

A levezető elnök ezen a ponton vonta meg a szót tőle arra hivatkozva, hogy „teljesen eltért a tárgytól”. Hankó tovább beszélt, a tiszás képviselők hangosan tapsoltak, a Fidesz-frakció pedig pár másodperc elteltével felállt és kivonult. A jelenet videón ennek a cikknek a legvégén tekinthető meg.

A sajtótájékoztatón a frakcióvezetők felvezető szövege után Hankó végül végigmondta a beszédét. Amiben tovább támadta az ügyben bejelentést tevőket, megismételve a pedofil bábszínházas részt, majd megpróbálta úgy beállítani a fideszes kampányesemények bűncselekmény gyanúját felvető támogatását az NKA pénzéből, mintha pusztán kultúreseményeket támogattak volna.

Hankó Balázs újra belevágott.

Pedofil bábszínházról szó sem volt a valóságban: Hankó azt akadályozta meg, hogy a szombathelyi Mesebolt bábszínház Lili és a bátorság című elismert előadása kapjon támogatást. A darab a gyermekbántalmazás és a gyász feldolgozását igyekszik megfoghatóvá tenni gyerekeknek.