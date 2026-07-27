Lopással vádolta meg Magyar Pétert a volt megafonos Szűcs Gábor, a miniszterelnök szerint ő a Takács Péternek adott ajándékát vette vissza

A volt megafonos, most már fideszes parlamenti képviselő Szűcs Gábor osztott meg egy videót, amiben a parlament hétfői ülésének egy jelenete alapján azt állítja, hogy Magyar Péter ellopta a Takács Péter asztalán hagyott iratokat.

Takács Péter pedig ez alapján vitte tovább a történetet egy másik videóban. Az Enyje-benyje, miniszterelnök úr című bejelentkezésben a volt államtitkár azt közli, hogy Magyar elemelte a jegyzeteit. Takács aztán megkérdezi, hogy ekkora a baj? Voltak folyosói pletykák arról, hogy Magyar elégedetlen az egészségügyi miniszter teljesítményével, „de ne az én néhány oldalas kis jegyzeteimtől várják a csodát”.

A parlamenti közvetítésben valóban látszódik, hogy Magyar odamegy a Fidesz-frakció kivonulása miatt üresen maradt székekhez, és elvesz Takács asztaláról két otthagyott iratot. Miközben a házelnökhöz és a képviselőtársaihoz beszél, azokkal visszasétál a helyére, és leteszi az asztalára a papírokat.

Magyar Péter aztán előbb a két fideszesnek kommentelt oda.

Aztán külön posztban is kitért arra, hogy mit vett el. A miniszterelnök azt írta:

„Ezeket tettem le az asztalára, majd miután 14 órakor ő és az egész Fidesz frakció elhagyta a munkahelyét, magamhoz vettem a szakvizsga tételeket, hogy holnap oda tudjam adni neki. Erre most telekürtöli az internetet ezzel az ócska hazugsággal. Hogy lesz ebből szakvizsga, Péter? Ezért érdemes rögtön az egyetem után letenni, hogy ne kelljen 50 évesen is arról hazudozni, hogy miért vagy lusta tanulni…”

Magyar a Parlamentben valóban mondta Takácsnak, hogy hozott neki ajándékot, ezzel viszonozta a volt államtitkár meglepetését. Takács ugyanis Tusnádról hozott neki egy plüssmackót, egy S méretű pólót és egy hűtőmágnest, „mert annyit hisztizett, hogy nem hívták meg”.

A miniszterelnök cserébe szintén készített egy ajándékcsomagot, egy pólót, xxxl-es, amire Orbán fotóját tették fel tavalyról, amiben egy 4/5-ös pólóban feszít, és mellé tették a mostani méréseket, „hiszen a magyar Nostradamusnak igaza lett, csak fordítva, mint ahogy gondolta”. Adott neki még egy latte avocadós kötényt is, mert az is Tusnádon híresült el.

És adott neki két iratot is. „Csak az ön kedvéért kinyomtattam a házi orvostan és az igazságügyi orvostan szakvizsgájának tételsorát, ezt is bele fogom tenni abba a csomagba”, mondta magyar a parlamenti felszólalásában, hiszen állandó élcelődés tárgya, hogy nincs szakvizsgája Takácsnak. Magyar ajándékcsomagjára reagálva Takács - ahogy szokott - puszit dobott és szívecskét mutatott.

Nem sokkal később ugyanakkor a Fidesz-frakció kivonult, mert miközben Hankó Balázs kikérte magának, hogy Magyar börtönnel fenyegette, elvették tőle a szót. Takács pedig azt asztalán hagyott papírokat, amiket később, az alkotmánybírói szavazás után elvett.