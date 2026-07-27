Magyar Péter Hankó Balázsnak: Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök? Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?

A második körös parlamenti felszólalását Magyar Péter két odaszúrás után (csődbiztosnak nevezte a fideszes frakcióvezető Bóka Jánost, majd azt mondta, hogy Gulyás nem volt ott Tusványoson, „mert megjött a magához való esze”) azzal kezdte, hogy próbált jegyzetelni az ellenzéki beszédeknél, hogy mire érdemes reagálni, de két mondatot tudott írni mindössze. (Magyar első körös felszólalása itt, a rá adott ellenzéki válaszok itt.)

A kormányfő felszólította Bóka Jánost, hogy beszéljen őszintén a Fidesz megmaradt szavazóihoz, mert az az egymillió ember is megérdemli. Magyar azt mondta, a Fidesz, és Bóka is leszavazta a jogszabályokat, amelyek ahhoz kellettek, hogy jöjjenek az EU-s pénzek.

Toroczkainak azt mondta, ő, mármint Toroczkai még ennyire sem volt bátor, mert tartózkodott a szavazásnál. „Legközelebb több bátorságot!”

Aztán újra Bókához fordult, „mit tett ön, ha már alkotmányjog, jogászkodás, mit hozott SZDSZ-es időkből? Gyártott egy alkotmánybírósági beadványt."

„Nem csak az alaptörvény módosítása ellen, Hende Csaba, fideszes alkotmánybíró, vagy Sulyok Tamás helyét megvédendő, hanem megakadályozni az EU-s források hazahozatalát. Ön ezzel egy árulást követ el, sőt, sokkal durvábbat...” - mondta Magyar, majd hirtelen váltás következett egy közbekiabálás miatt:

„Miről hazudok, kedves Vitályos Eszter, beadtak egy ilyet, vagy nem? Az ön aláírása is ott szerepel, remélem, tudja, mit írt alá. Pócs Jánosnál nem feltételezem, de önnél igen”.

Ekkor egy kicsit elszabadultak a dolgok a parlamenti patkóban, a házelnök csengetett, Tuzson Bence odament Bókához, és a fejüket összedugva egyeztettek valamiről, Magyar Pedig elkezdett Tuzsonhoz beszélni.

„Kedves Tuzson Bence, figyeljen ide egy pillanatra! Megvárom, míg befejezi a sugdolózást. Elnök asszony, megvárom, míg befejezik a beszélgetést a fideszesek".

Ekkor a házelnök megpróbálta fegyelmezni a fideszeseket, Magyar folyamatosan Tuzsont szólította, egyszerre beszéltek a házelnökkel, majd Magyar észrevette Hankó Balázs volt minisztert, NKA-gurut, és hozzá kezdett beszélni.

"Ön elnézi azt, hogy ön helyett másokat visz be az ügyészség vagy a rendőrség? Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök. Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?"

A közjáték után újra az uniós forrásokhoz tért vissza Magyar, és megint Bókát kérdezgette, hogy miért akarja megakadályozni, hogy a magyar emberek megkapják az EU-s forrásokat. Bírálta a fideszes frakcióvezetőt, hogy miniszterként nem tett semmit az ügyben, majd közölte vele, hogy „van képe arra használni a ChatGPT-t, hogy írasson egy alkotmánybírósági beadványt, hogy hátha sikerül megakadályozni a saját hazáját, hogy megkapja ezeket a pénzeket. Nem szégyelli magát? Miért teszik ezt?”

Arra szeretném önt kérni, ne haragudjon a hazájára, és vonja vissza ezt a beadványt, mert ön sem fog tudni nyugodtan aludni, tükörbe nézni, gyerekei szemébe nézni, ha ön miatt nem fogja megkapni Magyarország azt a 6 ezer milliárd forintot, mondta Bókának Magyar.

Magyar Péter aztán Schiffer Andrásról beszélt, akit a Mi Hazánk jelölt alkotmánybírónak. Felidézte, hogy 1990-ben MSZP-aktivista volt, aztán ifjúszocialista, útkeresésben az anarchisták felé, 92-ben tüntetett Horthy újratemetése ellen, majd a TASZ ügyvivője volt, NATO-ellenes kampányt folytatott, 1999-ben Gyurcsány cégének dolgozott, majd Védegyletes volt, 2004-ben Sólyom kampányán dolgozik, 2026-os a Munkáspártot ajánlja a szavazóknak.

Felszólalása végén még Takács Pétert is megtalálta Magyar, azt mondta neki, megkapta az ajándékát Tusványosról, egy macit, egy hűtőmágnest és egy S-es pólót. Aztán bejelentette, hogy ő is készített egy ajándékcsomagot egy pólóval. Orbán tavaly egy fekete, 4/5 feliratú pólóban volt Tusványoson, Magyarék mellétették a mostani méréseket, ezt tették pólóra, plusz latteavokádós kötényt is betett a csomagba, illetve a háziorvostan és az igazságügyi orvosi szakvizsga tételsorát.

Bóka ezután személyes érintettség okán szót kért, és azt mondta, a törvényt azért nem szavazták meg, mert rossz törvény, alkotmánybírósághoz pedig azért fordultak, mert alkotmányellenes, eljárási szabályokat sértettek meg az elfogadása során.