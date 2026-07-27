Magyar Péter menthetetlen Fideszről, Hankó koholt NKA-s vádakról beszélt a parlamentben, aztán a Fidesz kivonult

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Napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor tusványosi beszédére is reagált Magyar Péter a parlament hétfői ülésén, a Fideszt menthetetlennek nevezte, majd jöttek az ellenzéki válaszok. A KDNP-s Rétvári Bence és a fideszes Bóka János szerint Magyar nem értette meg, és nem is fogja megérteni Tusványos szellemiségét és Orbán beszédét.

Magyar ekkor visszakapta a szót és támadásba lendült, mások mellett Hankó Balázst is megszólította, majd amikor az NKA-s döntésekért felelős exminiszter szót kért, a házelnök egy idő után megvonta tőle a szót, amire a Fidesz kivonulással reagált.

Videós összefoglalónk a hétfői parlamenti csörtékről:

Forrás
video tusványos nka hankó balázs fidesz parlament boka rétvári magyar péter orbán
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