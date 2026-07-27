Megrepedt a pilótafülke ablaka egy dubrovniki járaton, de most nem kellett senkit visszarángatni a lábánál fogva

Megrepedt a pilótafülke egyik ablaka a Norwegian Air Shuttle Oslóból Dubrovnikba tartó járatán, ezért a gépet Bécsbe irányították át – írja az MTI a horvát Dubrovacki Dnevnikre hivatkozva.

A DY1922-es járat hétfő reggel 6 óra 45 perckor szállt fel Oslóból, és három órával később kellett volna megérkeznie Dubrovnikba. Miután azonban megrepedt a 12 éves Boeing 737-800-as pilótafülkéjének az ablaka, a személyzet a légi irányítással együtt elővigyázatosságból inkább úgy döntött, hogy megszakítják az utat, és Bécsben szállnak le.

A Norwegian egyik utasszállítója 2024-ben a krakkói reptéren. Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Július elején volt egy ennél súlyosabb ablaktörés egy Ryanair-járaton is: akkor egy Görögországból Németországba tartó gépen az egyik utasablak adta meg magát, a hirtelen nyomásváltozás pedig félig kiszippantotta az egyik utast. A férfi, akinek 600 km/órás sebességnél a feje és a karja is kilógott a gépből, elvesztette az eszméletét, de végül az utastársainak és a feleségének sikerült visszahúzniuk. A vákuumot végül egy albán utas torlaszolta el úgy, hogy egy bőröndöt szorított a betört ablak helyére.

A leghíresebb eset ugyanakkor, amikor a pilótát repítette ki majdnem a légáramlat, még 1990-ben történt a British Airways 5390-es járatán. Akkor a rosszul rögzített szélvédő repült ki 5000 méter magasságban. Tim Lancaster kapitányt a légáramlat félig kiszippantotta, a felsőteste több mint húsz percen keresztül lógott ki a gépből, miközben a légiutas-kísérők tartották belülről a lábát – nem is csak azért, hogy megmentsék, ugyanis nagyjából biztosak voltak benne, hogy ezt nem lehet túlélni, de azért is, hogy ne csapódjon a teste a hajtóműbe. A kényszerleszállás után derült ki, hogy a kapitány sokkos állapotban, súlyos fagyási sérülésekkel és csonttörésekkel, de túlélte a balesetet – nem egész öt hónappal később már újra kereskedelmi gépeket vezetett.