Megszavazták a Tisza által jelölt Sonnevend Pált alkotmánybírónak

Sonnevend Pál Fotó: Tisza-frakció/Facebook

Az országgyűlés hétfőn délután 138 szavazattal 6 ellenében 0 tartózkodás mellett alkotmánybíróvá választotta a Tisza Párt által jelölt Sonnevend Pált. Az alkotmánybírósági hely Hende Csaba mandátumának megszűnésével ürült meg. Sonnevend le is tette az esküt.

Az 54 éves Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.

A titkos parlamenti szavazás előtt pár órával az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában 8-1 arányban javasolták alkotmánybírónak Sonnevendet. A Tisza képviselői igennel, a Mi Hazánké nemmel szavazott, a fideszesek nem voltak jelen. Az ülés komikus jelenete volt, amikor a Mi Hazánk által alkotmánybírónak jelölt politikus-influenszerre, Schiffer Andrásra terelődött a szó. A tiszás Melléthei-Barna Márton, a bizottság alelnöke ugyanis megjegyezte, hogy politikus szerinte eleve nem lehet alkotmánybíró, márpedig Schiffer aktívan politizál a rendszerváltás óta. Ezen kívül azt is mondta Schifferrről, hogy az hitet tett Orbán Viktor mellett, illetve korábban támogatta a Munkáspárt programját. Ebben pedig az szerepelt, hogy Magyarországnak ki lépnie a NATO-ból és az Európai Unióból. Ekkor a nem hivatalosan orbánista beszélő fej Schiffer András, a NER egyik legtöbbet használt, nem nyíltan fideszes nyilatkozója visszautasította, hogy hitet tett volna Orbán Viktor mellett, sőt állítása szerint erőteljes kritikát fogalmazott meg vele szemben.