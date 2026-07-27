Milyen háború? Az amerikai vásárlók miatt nőttek a luxusmárkákat birtokló francia LVMH eladásai

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Nagyon jól megy az amerikai gazdagoknak. Ennek aránylag objektív illusztrációja a világ legnagyobb és legluxybb luxuscége, a francia LVMH, vagyis Louis Vuitton Moët Hennessy második negyedéves eredménye. Ami 3 százalékkal 19,5 milliárd euróra nőtt nőtt annak ellenére, hogy az iráni háborút megérző európaiak kevesebb überluxus terméket vásároltak - jelenti a Reuters.

Az LVMH olyan mákákat birtokol divatfronton, mint a Louis Vuitton, a Christian Dior, a Fendi, a Loewe,a Givenchy, vagy a Marc Jacobs, olyan óra- és ékszegyártókat, mint a Tiffany & Co., a Bulgari, a TAG Heuer, az Hublot vagy a Zenith, olyan parfüm- és kozmetikai cégeket mint a Guerlain, a Givenchy Parfums, a Benefit Cosmetics vagy a Make Up For Ever, olyan alkoholelőállítókat mint a Moët & Chandon,a Dom Pérignon, a Veuve Clicquot, a Krug, a Ruinart vagy a Hennessy és olyan boltláncokat mint a Sephora, a DFS,a Le Bon Marché vagy a La Samaritaine.

A cégóriás márkáinak eladásai az USA-ban az első negyedéves 3 százalék után 6 százalékkal nőttek. A cég maga az AI révén megtolalsodott újgazdagoknak tulajdonítja a jelentős növekedést. Azt viszont a háború okozta enyhe bizonytalansággal magyarázzák, hogy a luxus különféle műfajai közül az ékszer és óra volt idén messze a legmenőbb. Az eladások ezen a téren az első negyedévi, már önmagában jelentős 7 százalék után 11 százalékkal ugrottak meg a második negyedévben. A két eminens a Tiffany és a Bulgari voltak 15 százalék körüli bővüléssel.

Hiába tündököltek a nemesfémek, a növekedés azért lett “csak” ekkora, mert a forgalom nagy részét adó ruhák és bőrcuccok szegmensében csak 1 százalék volt a bővülés. Ez is szép persze annak a fényében, hogy két éve ez volt az első bővülő negyedéves eredmény ruha- és táskafronton.