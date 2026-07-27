Putyin arról beszélt, hogy Nyugat-Ukrajnát fel fogják osztani a szomszédai, és Kárpátalja visszatér Magyarországhoz

Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig vissza fogja kapni azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott – jelentette ki Vlagyimir Putyin az orosz haditengerészet állományával való vasárnapi találkozóján.

Az orosz elnök azután fogott bele ismét az Ukrajna létét és értelmét megkérdőjelező történelmi fejtegetésébe, hogy - feltehetően biztonsági okokból - az utolsó pillanatban lemondták a haditengerészekkel való személyes találkozóját: az orosz célpontok elleni ukrán csapások közepette ezért végül inkább csak online eligazítást tartott a tengerészeknek a világ állásáról, illetve inkább arról, amilyennek a világnak lennie kellene a putyini világkép szerint.

Putyin a május 9-i győzelmi napi ünnepségen a Kremlben. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

„Ukrajna területi integritásának egyetlen garantálója létezett: Oroszország. Ők azonban úgy döntöttek, hogy szükséges, lehetséges és számukra előnyös Oroszországot kikiáltani ellenségüknek” – mondta Putyin, újra azt állítva, hogy a „különleges katonai művelet” kényszerlépés volt Oroszország részéről - ami ugyanakkor helyreállítja a történelmi igazságot.

Ennek nemcsak a már sokszor deklarált minimális cél, a Donbasz megszerzése lenne Putyin szerint az eredménye, de az, mint azt az orosz elnök korábban is fejtegette, mindenképpen része a történelmi igazságtételnek. Hiszen a kelet-ukrajnai ipari területet a Kreml narratívája szerint csak Lenin adta Ukrajnának, és most „mindent vissza kell terelni a rendes történelmi kerékvágásba”.

A Donbaszon túl Putyin az egész bal parti Ukrajnát (vagyis az ország Dnyepertől keletre eső felét) is történelmileg orosz területnek mondta: „történelmileg Ukrajna mindig is bal parti és jobb parti részre oszlott – a bal partot mindig is úgy tekintették, mint amely nemcsak Oroszország felé orientálódik, hanem Oroszország része” - fejtegette.

A valamelyik biztonságos bunkeréből beszélő orosz elnök ugyanakkor azt hangoztatta, hogy a nyugat-ukrajnai területek sem maradnak ukránok, azokat ugyanis Ukrajna szomszédai, Lengyelország, Magyarország és Románia fogja néhány éven belül megszerezni - hangoztatta.

„Meggyőződésem, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni ezeket a nyugati területeket, azokat a földeket, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Meglehet, hogy ez nem holnap vagy holnapután történik meg. Beletelhet egy évbe, két évbe, 10 vagy 15 évbe, de a történelem végül mindent a helyére tesz”

– mondta Putyin.

Az, hogy Ukrajna nyugati megyéit kvázi az ország nyugati szomszédainak ígérje, megpróbálva újabb feszültségeket kelteni az Ukrajnát támogató szövetségen belül, nem új Putyintól. Az orosz elnök korábban többek között a Kremlben vele a Moszkva érdekeinek megfelelő hangnemben interjút készítő Tucker Carlsonnak is megpendítette, hogy Kárpátalját visszaszerezhetné Magyarország, és hogy szerinte a kárpátaljai magyarok is ezt szeretnék. „Minden okunk megvan azt mondani, hogy Ukrajna egy mesterséges állam, amit Sztálin akarata szerint hoztak létre” -mondta akkor.