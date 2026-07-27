Szivárványszínben a Brandenburgi-kapu a berlini terrortámadás után

Több ezren emlékeztek néma csendben Berlinben vasárnap az előző napi iszlamista támadás áldozataira a Brandenburgi kapunál. Az emlékműre előbb a „Berlin ist Freiheit”, vagyis „ Berlin a szabadság” szavakat vetítették ki, majd szivárványszínekben világították meg. Az emlékezők közben gyertyákat, virágokat és szivárványos zászlókat helyeztek el a Brandenburgu kapu előtt, a Pariser Platzon.

Fotó: CHRISTOPH SOEDER/dpa Picture-Alliance via AFP

Szombaton több százezren vonultak fel Berlinben, Európa egyik legnagyobb pride-rendezvényén a Tiergarten park felé, amikor este tízkor egy fehér furgon hajtott az emberek közé. Miután a furgon nekiment egy fának, a sofőr kiszállt, és miközben elmenekült, machetével támadt a járókelőkre. A támadásban huszonkilencen sérültek meg, egy nő pedig meghalt.

A 21 éves támadó, a vasárnap egy rendőrségi akcióban a fegyveres ellenállása miatt lelőtt Abdul B. a hatóságok előtt is ismert iszlamista volt, aki korábban az iszlám államhoz is csatlakozni akart, mielőtt Libanonból visszatoloncolták Németországba.

Májusban őt egy év tíz hónap börtönbüntetésre elítélte egy fiatalkorúak ügyében illetékes német bíróság az államot veszélyeztető erőszakos cselekmény előkészülete miatt – fiatalkorúként azonban próbaidőre bocsátották, így ténylegesen nem kellett leülnie a büntetését.

Ezt most mások mellett több jobbközép politikus is kifogásolja, így Alexander Dobrindt, a CSU-s szövetségi belügyminiszter is, aki azt mondja, vizsgálatot indítottak, hogy hogyan lehet felfüggeszteni a büntetés végrehajtását olyan valaki esetében, akit potenciális fenyegetésként azonosítottak. Marc Henrichmann, a Bundestag hírszerzési bizottságának elnöke is a szigorúbb fellépés mellett szállt síkra:

„A bíróságok előtt ismert szélsőségesek és iszlamisták szabadságjogait többé nem szabad magasabbra értékelni, különösen, amikor emberek élete és testi épsége kerül veszélybe. A szabad demokráciánk elleni hadüzenetet nem szabad félvállról venni. Egy konkrét és jelentős fenyegetéssel szembesülve a lakosság védelmének kell a legfontosabb prioritást élveznie”

- mondta.