Valótlan adatközlés miatt Tarr Zoltán visszavonta az Eddás Pataky Attila előadásaira korábban kért NKA-támogatásokat

Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Edda zenekarnak szánt támogatásai között – jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Tarr azt írta, jóváhagyta két olyan cég támogatásának visszavonását, amelyek korábban Pataky Attila előadásaira kértek pénzt. A cégeknek 100, illetve 150 millió forintot kell visszafizetniük, miután – a miniszter megfogalmazása szerint – „az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantunk”.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Posztja szerint 2025 végén százmillió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical – A Kör - országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott tízmillió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására. A két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag, a támogatást kérő pedig a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést

Hasonló történt az Edda Művek – Aréna 2026 koncert esetében is, amikor szintén az ideiglenes kollégium kezelésében lévő közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a projekt. A támogatási igény benyújtásakor az érintett cég a több tízezrekért árult jegyekből származó jegybevételt elmulasztotta feltüntetni az adatlapon, ami szintén valótlan adatközlésnek számít.

„Mind a 100, mind a 150 millió forintos támogatást visszavontuk. A feltáró munka folyamatosan zajlik. Ahhoz, hogy független és átlátható kulturális rendszer működhessen Magyarországon, szigorúan átvizsgálunk minden egyes támogatást, mert a közpénz átlátható és elszámoltatható elköltése minden egyes magyar ember érdeke”

– zárta a posztját Tarr.

Az NKA-botrányban a gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Az ügyben már hét embert gyanúsítanak, illetve a nyomozók lefoglalták a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait is a párt szervereit biztosító központban. Az NKA-féle pénzosztást miniszterként felügyelő Hankó Balázs politikailag determinált akciónak nevezte az ügyet. Mármint a letartóztatásokat, nem a 17 milliárd szétosztogatását. Szerinte az NKA által támogatott kulturális programokat a törvényeknek megfelelően választották ki. (via MTI)