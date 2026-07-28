5,5 milliárd dollárt fizethet a Johnson & Johnson a hintőporos rákperek lezárására

A Johnson & Johnson várhatóan 5,5 milliárd dollárt, átszámítva 1740 milliárd forintot fizet azért, hogy lezárja a vállalattal szemben indított több tízezer pert – írja a Guardian. A megállapodás mintegy 76 ezer keresetre vonatkozik, és véget vethet az immár egy évtizede húzódó jogi csatározásnak.

A felperesek azt állítják, hogy a Johnson & Johnson babahintőporai és más talkumtartalmú termékei petefészekrákot okoztak. A cég szerint az egyezség a New Jersey-i szövetségi bíróság előtt összevont ügyeket, valamint a tagállami bíróságokon folyó kapcsolódó pereket is lefedi, vagyis gyakorlatilag az összes még függőben lévő talkumügyet.

A megállapodás akkor válik véglegessé, ha azt a petefészekrák miatt perelő felperesek legalább 95 százaléka elfogadja. A Johnson & Johnson továbbra is alaptalannak tartja a kereseteket. Erik Haas, a vállalat jogi ügyekért felelős alelnöke azt mondta, azért egyeznek meg, hogy végleg lezárhassák az ügyet, noha szerinte a cég további perekben is győzni tudott volna. A vállalat 2027-ben 3 milliárd dollárt fizetne ki, a további összegeket pedig 2028-ban utalná át.

Fotó: FIRDOUS NAZIR/NurPhoto via AFP

A megállapodás végső értéke ugyanakkor az 5,5 milliárd dollárt is meghaladhatja. Chris Seeger, a tárgyalásokban részt vevő egyik ügyvéd szerint a Johnson & Johnson összesen akár 7 milliárd dollárt vagy még többet is kifizethet, attól függően, hány felperes csatlakozik az egyezséghez. A megállapodás az egyes petefészekrákos esetekhez konkrét kártérítési összegeket rendel, de nem szab felső határt a vállalat teljes fizetési kötelezettségének.

Az egyezséget azután kötötték meg, hogy a Johnson & Johnson az utóbbi időben több fontos bírósági sikert is elért. A vállalat pereket nyert meg, egyes felperesi ügyvédeket kizáratott az eljárásokból, és sikeresen támadta meg a szakértők állításait. Egy szövetségi bíró a múlt héten azt is kétségbe vonta, hogy az egyes felperesek bizonyítani tudják-e: konkrétan a talkum okozta a petefészekrákjukat. A Johnson & Johnson régóta tagadja, hogy a termékei rákot okoznának, és azt állítja, hogy azok biztonságosak voltak, és nem tartalmaztak azbesztet. A cég 2024-ban megszüntette a talkumalapú babahintőpor értékesítését, és kukoricakeményítő-alapú termékre váltott.

A perek 2025 márciusában indultak újra, miután több mint három évig szüneteltek. A Johnson & Johnson ez idő alatt háromszor is megpróbálta egy leányvállalat csődeljárásán keresztül rendezni az ügyeket az úgynevezett „Texas two step” módszerrel, de a bíróság mindhárom csődeljárást megszüntette. A mostani egyezség csak a már benyújtott keresetekre vonatkozik, a jövőben esetlegesen induló perekre nem. A felperesek ügyvédje szerint éppen emiatt több pénz jut a jelenlegi károsultaknak, és a kifizetések is gyorsabban megtörténhetnek: a tervek szerint valamennyi követelést 18 hónapon belül rendeznék.