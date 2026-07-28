A berlini támadás feltételezett elkövetőjének két unokatestvére is az Iszlám Állam tagja volt

A berlini Pride-on elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottjának, Abdul B.-nek két unokatestvére is aktív tagja volt az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezetnek Szíriában és Irakban.

A Süddeutsche Zeitung információi szerint a libanoni nyomozók megállapították, hogy egyiküket a régióban ölték meg. Őt Abdul B. dicsőítette és mártírként tisztelte, a berlini merénylő mobiltelefonján fotókat is találtak az unokatestvérről. Abdul B. rokoni kapcsolatát felhasználva vette fel a kapcsolatot a terrorszervezet toborzóival.

Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték „az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért”.

A berlini támadás gyanúsítottja, a 21 éves Abdul B. Fotó: Berlini rendőrség

A libanoni nyomozók szerint a két unokatestvér apja, Abdul B. nagynénjének férje a hírhedt dzsihadista, Omar Bakri Mohammed, aki az elmúlt évtizedekben kulcsszerepet játszott a londoni fiatal muszlimok radikalizálásában.

A berlini támadás szombat este történt, amikor egy fehér kisbusz a Pride résztvevői közé hajtott, majd a feltételezett elkövető kiszállt a járműből, és menekülés közben több embert is megkéselt. Egy nő meghalt, 29-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Abdul B.-t később nagyszabású rendőrségi akcióban lőtték le.