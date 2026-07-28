Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő kedd éjfélig

Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet friss előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

Hőség Budapesten 2026. június 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb – 11 és 15 óra közötti – időszakban lehetőség szerint mindenki legyen hűvös helyen, és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, illetve a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése. (MTI)