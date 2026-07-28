Buday Bence lett a HIPA új vezérigazgatója

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon jelentette be, hogy Buday Bence lesz a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Zrt. új vezérigazgatója.

Kapitány azt írta, hogy Buday több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére, és korábban a Wallis Csoport vezérigazgató-helyetteseként a stratégiai fejlesztésekért, a portfólió kezeléséért és az új üzleti lehetőségek kialakításáért felelt. Emellett a McKinsey & Company és a Vodafone vezetői csapataiban is fontos szerepet töltött be.

A miniszter meggyőződése, hogy Buday vezetésével a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét, és még több magas hozzáadott értékű beruházást vonz az országba.

Kapitány július 8-án rúgta ki Joó Istvánt, a HIPA előző vezérigazgatóját. Joó volt az, aki helyettes államtitkárként némán menekült a 444 elől, miután meglátogatta a politikai menedékjogot kapott, régi szerkesztőségünk melletti lakásba költöztetett, Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnököt. Kapitány júliusban egyébként Bihari Katalint, a HEPA Nemzeti Exportfejlesztési Ügynökség Zrt. vezérigazgatóját is kirúgta.

A HIPA a külföldi vállalatok magyarországi befektetéseit támogatja, a HEPA pedig a magyar cégek külpiaci aktivitását segíti.