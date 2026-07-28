Bús Balázst is meggyanúsította az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben

Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Bús Balázst, Óbuda-Békásmegyer korábbi fideszes polgármesterét a parkfenntartási biznisz, más néven az óbudai korrupciós ügyben.

Búst vezető beosztású hivatalos személy által, az előnyért hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint Bús 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott a III. kerületi önkormányzat szerződéseihez kapcsolódó vesztegetési pénzekből.

Az ügyben ezzel 33-ra emelkedett a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Bús 2002 és 2006 között a III. kerület alpolgármestere, 2006 októberétől 2019 októberéig a polgármestere volt. Hivatali ideje alatt kötötték meg a kerület parkfenntartási és parkolási szerződéseinek jelentős részét Z. Zsolt céghálójával, amely később a III. kerületi korrupciós ügy egyik központi szereplőjévé vált. Erről részletesen a „Kedden remegnek, akiknek remegniük kell” című cikkünkben írtunk.

Búst ugyanakkor június 23-án nem ebben az ügyben, hanem az NKA-botrányban játszott feltételezett szerepe miatt vették őrizetbe, hűtlen kezelés gyanújával. A letartóztatása után szimpátiatüntetést tartottak mellette.

Az ügyészség kedden ismertetett megalapozott gyanúja szerint Bús Balázs, Puskás Péter, Czeglédy Gergő, Kiss László és társaik 2008-tól olyan korrupciós rendszert működtettek a III. kerületi önkormányzat körül, amelyből pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételhez jutottak.

A hatóság szerint a rendszer attól függetlenül működött, hogy az érintettek az adott választási ciklusban a kerület vezetésében vagy ellenzékben politizáltak. Az új önkormányzati megbízásokért, illetve a meglévő szerződések fenntartásáért fizető gazdasági szereplőkkel vagy azok képviselőivel az ügyészség szerint Puskás Péter akkori alpolgármester állapodott meg, Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával.

A gyanú szerint a III. kerületi önkormányzat parkfenntartási, közterület-kezelési és közétkeztetési szerződéseihez kapcsolódó vesztegetési pénzekből Bús 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott.

Bús Balázs a kihallgatásán nem tett vallomást, és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen. Az ügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt további részleteket.