Deutsch Péter sem marad a Magyar Atlétikai Szövetségnél

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Gyulai Miklósnak, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnökének a két héttel ezelőtti távozása után az operatív irányítással megbízott Deutsch Péter is távozik a szövetségtől szeptember 2-án – írja az MTI. Detusch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő testvére azt nyilatkozta, Gyulai Miklós elnök lemondása után azért nem távozott ő is, mert „ettől még a magyar atlétikának működnie kell”.

Deutsch Tamás és Deutsch Péter
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„A sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatoknak működniük kell. Ezért és csak ezért vállaltam el, hogy szeptember 2-ig, a tisztújító küldöttgyűlésig operatív ügyekben irányítom a szövetséget. Úgy döntöttem, hogy alakuljon bárhogyan is az őszi tisztújító küldöttgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozom a szövetségből. Addig pedig az a dolgom, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan és jogszerűen működjön” – mondta Deutsch.

Deutsch Péter ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult nyomozás, mert a budapesti atlétikai világbajnokság kirúgott vezérigazgatójaként az utolsó előtti munkanapján még aláírt egy gyanús, 330 milliós szerződést. Az ügyben az Integritás Hatóság is súlyos visszaéléseket vélelmezett, a rendőrség azonban még senkit sem gyanúsított meg. Deutsch vezérigazgatóként a saját testvérével, Deutsch Tamás MTK-elnökkel is leszerződött, 664 millióval támogatva a fideszes politikus által irányított klubot.

Deutsch Péter
Forrás: Magyar Atlétikai Szövetség

Gyulai a két héttel ezelőtt a lemondását azzal indokolta, hogy szerinte az elmúlt hetekben olyan kampány bontakozott ki, ami személyét és a jelenlegi vezetést támadta, a teljes magyar atlétikai közösségnek kárt okozva. Gyulaival együtt két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja is lemondott, így utóbbi testület működésképtelenné vált. Gyulai Deutschot bízta meg az operatív működtetéssel a szeptemberi rendkívüli tisztújító küldöttgyűlésig.

Gyulai és Deutsch valójában már a MASZ májusi küldöttgyűlésén megbukott, amikor a beszámolójukat és a tavalyi költségvetésről szóló könyvvizsgálói jelentést sem fogadták el a küldöttek. A szövetség elnöksége már korábban a vezetők ellen fordult, több elnökségi tag jelezte, hogy Gyulai és Deutsch alapszabály-ellenesen irányít.

Korábban Szabó Gábor, a magyar Eurosport vezető munkatársa több cikkben is részletesen foglalkozott a MASZ-on belüli súlyos anomáliákkal. Többek között arról írt, hogy a magyar állam több mint 3 milliárd forinttal támogat két nemzetközi versenyt, a Gyulai Memorialt és a World Athletics Ultimate Championshipet a MASZ-on keresztül.

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