Egy földrengés után robbanás történt egy plázában Japánban

Többen meghaltak és sokan a romok alatt rekedtek egy Kumamoto prefektúrabeli bevásárlóközpontban, ahol robbanás történt a Japán déli szigetét, Kjúsút megrázó 7,1 erejű földrengés után – közölte a japán Fudzsi tévécsatorna.

A TBS helyi televíziónak egy rendőrségi tisztviselő azt mondta: a hatóságok „meglehetősen sok” halálos áldozatra számítanak, de pontos számot nem tudott mondani.

A bevásárlóközpont szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után kimenekítették, az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan, feltehetően gázrobbanás lehetett.

A kumamotói AEON pláza a robbanás után Fotó: Michihiro Kawamura/The Yomiuri Shimbun via AFP

A tokiói hivatalában újságíróknak nyilatkozó Takaicsi Szanae japán miniszterelnök azt mondta, a hatóságok még mindig vizsgálják a károk teljes mértékét abban a térségben, amit egy évtizeddel ezelőtt halálos földrengés pusztított el. (Reuters, MTI)