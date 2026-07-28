Egy kamion fülkéjére zuhant a 27 tonnás konténer, vádat emeltek a targoncás ellen

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat az ügyészség egy 54 éves targoncás ellen, aki a vád szerint 2023 márciusában halálos munkahelyi balesetet okozott egy csepeli logisztikai telephelyen.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi konténerek rakodására alkalmas emelőtargoncát vezetett, és rendelkezett az ehhez szükséges engedéllyel. 2023. március 16-án délután egyik kollégájával együtt konténereket rakodott vasúti szerelvényekre. A telephelyen tárolt konténereket először a kollégája mozgatta meg, majd a vádlott követte őt a saját targoncájával.

Az előttük haladó targoncás időben észrevette, hogy egy nyerges vontató a rakodási terület szabálytalan, tiltott részén várakozik. A járművet úgy kerülte ki, hogy az általa szállított, könnyebb konténert a vasúti szerelvény fölé emelte.

Fotó: Fővárosi Főügyészség

A mögötte szorosan haladó vádlott azonban nem látta időben az akadályt, mert a kilátását eltakarta az előtte haladó targonca és annak rakománya. Késve kezdett bele a kikerülő manőverbe, majd dudált és vészfékezett. Bár a targonca sebessége óránként öt kilométerre csökkent, a jármű a rajta lévő, mintegy 27 tonnás konténerrel együtt megdőlt. A konténer a várakozó nyerges vontató vezetőfülkéjére zuhant. A kamion sofőrje a fülkében tartózkodott, és a sérülései következtében a helyszínen meghalt.

Az ügyészség szerint a balesethez az vezetett, hogy a targoncás a konténert nem a lehető legalacsonyabban és nem a targonca első tengelyéhez képest legkisebb kinyúlással szállította. Emellett olyan erősen fékezett, hogy a targonca a rakománnyal együtt felborult.

Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben.