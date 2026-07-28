Három év után újra Roberto Mancini lett az olasz futballválogatott szövetségi kapitánya

Három év kihagyás után ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az olasz szövetség (FIGC) közölte, hogy az elmúlt szezonokban Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozó 61 éves szakember veszi át ismét a nemzeti csapat irányítását, amit 2021-ben Európa-bajnoki címre vezetett.

Roberto Mancini, 2026. május 1-én Katarban. Fotó: Noushad Thekkayil/NurPhoto via AFP

Giovanni Malago, a FIGC júniusban kinevezett elnöke kijelentette, hogy a régi-új szakvezető feladata a válogatott formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el.

A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok válogatott a vb-selejtezőben alulmaradt a bosnyákokkal szemben.

Az elmúlt hetek kaotikusan alakultak az új szakvezető kinevezése szempontjából: az első kiszemelt a Manchester Citytől távozott Josep Guardiola volt, de a spanyol edzővel végül nem sikerült megállapodni. Ezután a világbajnok Andrea Pirlót nézték ki, de ő egy orosz sportfogadási oldallal való kapcsolata miatt esett el a lehetőségtől. A keresési procedúrába kedden délelőtt – a kinevezésük után bő két héttel – belebukott a projekt két felelőse, Paolo Maldini technikai igazgató és a szervezet tanácsadója, Leonardo Nascimento de Araújo.

Az olasz futballszövetség elnöke, Giovanni Malago bejelenti Roberto Mancinit az olasz válogatott új szövetségi kapitányaként 2026. július 28-án Rómában. Fotó: Alberto Pizzoli/AFP

Mancini 2018 és 2023 között ült az olasz kispadon, de három éve sokat ártott a hírnevének, hogy szerződést bontott a szövetséggel, és – állítólag szezononként 25 millió euróért – 2027-ig elvállalta a szaúdi válogatott irányítását. Ezt a megállapodást azonban nem töltötte ki, hanem bő egy év után, egy szintén jövedelmező megállapodás fejében a katari al-Szadd vezetőedzője lett.

A francia válogatottnak is új szövetségi kapitánya lett: a világbajnokság után távozó Didier Deschamps helyétátvevő Zinedine Zidane négyéves szerződést kötött a francia szövetséggel. (MTI)