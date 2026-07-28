Herszoni méhész, budapesti inkasszó

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétfői nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Szégyen, szégyen, szégyen, önök sajnálatot nem érdemelnek – Magyar Péter beleszállt a parlamentben a Fideszbe Orbán tusványosi beszéde miatt. Bóka János bemutatkozó frakcióvezetőként azt mondta, hogy Magyar legbelül, mélyen, az ő székében szeretne ülni. „Nem igazán szerettek ott engem, mint ahogy a Fideszben sem” – mondta egy ponton Magyar.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök Hankó Balázsnak is beszólt: „Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök? Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?” Hankó megszakított beszéde alatt kivonult a Fidesz-KDNP az ülésteremből, a tiszások vastapsa volt az aláfestő zene. A Fidesz koncepciós eljárásról és példátlan szómegvonásról beszélt az eset után – rendkívüli ülést tartott a házbizottság az ellenzék kérésére.

Forrás

A Medián szerint 3-5 százalékkal csökkent a Tisza támogatottsága, miközben a Mi Hazánké nagyot nőtt. A Tisza által jelölt nyerte a békéscsabai időközit, a Fidesz nem is indított saját jelöltet.

A Tisza-frakció
Fotó: Németh Dániel/444

A választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért – az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.

Fotó: Németh Dániel/444

Augusztus közepén tér vissza a „pártatlan hírszolgáltatás” a közmédiára. Átjátsszák egy RMDSZ-es politikusnak az anyaországi közpénzből létrehozott erdélyi Fidesz-médiát. Valótlan adatközlés miatt Tarr Zoltán visszavont két, Pataky Attila előadásaira megítélt NKA-támogatást. Az ügyészség megerősítette, hogy tényleg foglaltak le szervereket a Fidesz-frakciónál. Két Balásy-céggel szemben megszüntette a végrehajtást a NAV. Hajdu János védője nagyon nem örült annak, amit Orbán az aranykonvojügyről és az ex-TEK-vezérről mondott a tusványosi beszédében.

Balásy Gyula
Fotó: Kontroll/Youtube

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Külföld

A herszoni méhész a csípésektől nem fél, a drónoktól annál inkább – a jó akácosok a Dnyipro megközelíthetetlen túloldalán vannak, az utánfutóján mostanra pedig már nincs olyan négyzetméter, ahol ne lennének repesz ütötte lyukak, repedések.

Fotó: Győri Boldizsár

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Podcast

Borízű hang #280: Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.

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Kapcsolódó cikkek

Átjátsszák egy RMDSZ-es politikusnak az anyaországi közpénzből létrehozott erdélyi Fidesz-médiát

A román médiahatóság engedélyezte, hogy Radu Morar, a Budapesten élő román médiamágnás és horgászbefektető eladja az erdélyi magyar médiát kontrolláló cégét Turós Lórándnak, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének. Az RMDSZ lenyúlhatja az anyaországi pénzből épített erdélyi KESMA-t.

Szily László
Média

Inkasszózták Budapest számláját, 7,5 milliárd forintot vontak le róla

Ez még a szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete.

Székely Sarolta
gazdaság

Lopással vádolta meg Magyar Pétert a volt megafonos Szűcs Gábor, a miniszterelnök szerint ő a Takács Péternek adott ajándékát vette vissza

Magyar az ülésteremben sétált oda Takács üres padjához, és elvett két papírt. A kormányfő közölte, hogy nem a fideszes politikus jegyzeteit, hanem azokat az ajándékokat, amiket korábban ő tett oda.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért

Az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.

Haász János
gazdaság

Valótlan adatközlés miatt Tarr Zoltán visszavont két, Pataky Attila előadásaira megítélt NKA-támogatást

A miniszter szerint a két érintett cégnek összesen 250 millió forintot kell visszafizetnie, miután az ideiglenes kollégium támogatásainak felülvizsgálata során újabb szabálytalanságokra bukkantak.

Benics Márk
POLITIKA

A Tisza által támogatott jelölt nyerte a békéscsabai időközit

A Fidesz nem is indított saját jelöltet.

Kolozsi Ádám
belföld

Magyar Péter Hankó Balázsnak: Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök? Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?

Takács Péter pólós-kötényes ajándékcsomagot kapott Magyartól, de Bóka János, Tuzson Bence és Pócs János is a kormányfő célkeresztjébe került.

Rovó Attila
parlament

Koncepciós eljárást és példátlan szómegvonást emleget a Fidesz, miután elvették a hangot a pedofilozó Hankótól

Kivonultak, majd tájékoztatót tartottak.

Szily László
POLITIKA

Több mint 130 drónnal támadták Ukrajnát az oroszok

Ukrán csapások értek orosz területeket is, a támadásoknak a hatóságok szerint mindkét oldalon vannak halálos áldozatai és sebesültjei.

Benics Márk
külföld

Hajdu János védője nagyon nem örült annak, amit Orbán az aranykonvojügyről és az ex-TEK-vezérről mondott a tusványosi beszédében

Az ügyvéd szerint „nehezíti az objektív igazság feltárását”.

Székely Sarolta
bűnügy

Szégyen, szégyen, szégyen, önök sajnálatot nem érdemelnek – Magyar Péter beleszállt a Fideszbe Orbán tusványosi beszéde miatt

Összeül a Fidesz Tusnádfürdőn, és azon töprengenek, hogy a magyar emberek miért nem szeretik önöket? Azért, mert ellopták a pénzüket, kilopták a szemüket, mondta a kormányfő, hozzátéve: „az igazságot, akár tetszik önöknek, akár nem, az egész ország meg fogja ismerni”.

Rovó Attila
parlament

Forsthoffer Ágnes megnyitja a Sándor-palotát a látogatók előtt

Augusztus 1-jén és 8-án is vezetett sétán lehet részt venni a Sándor-palotában. A program ingyenes, csak regisztrálni kell.

Székely Sarolta
belföld

Trump leállította az iráni csapásokat, de Teherán szkeptikus

A hétvégén szünetelt a háború, fogyóban az amerikai készletek.

Kolozsi Ádám
külföld

Magyar Péter: Nem igazán szerettek ott engem, mint ahogy a Fideszben sem

A kormányfőnek Toroczkai László tett fel kérdéseket egy korábbi állásáról és egy Varga Judittal közös lakásáról, mind a két témában tartogatott érdekességet Magyar válasza.

Rovó Attila
parlament

Bóka János bemutatkozó frakcióvezetőként azt mondta, hogy Magyar legbelül, mélyen, az ő székében szeretne ülni

Elég hangosan nevette ki Magyar.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Miután lejárt a vízuma, rögtön deportálták a kenyai származású profi amerikaifocistát

Adongo meseszerűen került az USA-ba, most az ICE vitte el illegális tartózkodás miatt.

Kolozsi Ádám
külföld

Rendkívüli ülést tart a házbizottság az ülésteremből kivonult Fidesz és a KDNP kérésére

Az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök szerint ő csak igyekszik betartatni a házszabályokat, amikor megvonja a szót egy képviselőtől.

Székely Sarolta
POLITIKA

Az ügyészség megerősítette, hogy tényleg foglaltak le szervereket a Fidesz-frakciónál

Ez már a második szerverlefoglalás volt az NKA-botrány nyomozásához kapcsolódóan.

Szily László
bűnügy

Szijjártóék 70 milliárdos állami fejlesztést és 10 ezer vendégmunkást ígértek a szegedi BYD-nak

Mindezek mellé még „hatalmas anyagi támogatást” is ígért a kínai cégnek az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztériuma.

Székely Sarolta
gazdaság

Augusztus közepén tér vissza a „pártatlan hírszolgáltatás” a közmédiára

Dolgoznak az őszi műsorstruktúrán is, a közmédia közleménye szerint csaknem 100 műsor tér vissza ősztől a képernyőre.

Székely Sarolta
Média

Hankó Balázs beszéde alatt kivonult a Fidesz-KDNP az ülésteremből, a tiszások vastapsa volt az aláfestő zene

Szinte már nincs parlament anélkül, hogy ne szabadulnának el a dolgok.

Székely Sarolta
POLITIKA

A herszoni méhész a csípésektől nem fél, a drónoktól annál inkább

A méhész szerint a jó akácosok a Dnyipro megközelíthetetlen túloldalán vannak, az utánfutóján mostanra pedig már nincs olyan négyzetméter, ahol ne lennének repesz ütötte lyukak, repedések.

Győri Boldizsár
külföld

Két Balásy-céggel szemben megszüntette a végrehajtást a NAV

A hatóságok részlegesen feloldhatták a bankszámlák zárolását, így a vállalatok hozzáférhettek bevételeik egy részéhez, és rendezhették tartozásaikat.

Benics Márk
gazdaság

Putyin arról beszélt, hogy Nyugat-Ukrajnát fel fogják osztani a szomszédai, és Kárpátalja visszatér Magyarországhoz

Az ukrán csapásoktól félve azonban ezt csak online tudta előadni az orosz haditengerészeknek.

Kolozsi Ádám
külföld
Podcast

Borízű hang #280: Élethalálharc a Központi Azonosítási Ügynökkel [rövid verzió]

Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.

Uj Péter, Winkler Róbert, Bede Márton
podcast

Megszavazták a Tisza által jelölt Sonnevend Pált alkotmánybírónak

Az 54 éves Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket.

Szily László
POLITIKA

Magyar Péter menthetetlen Fideszről, Hankó koholt NKA-s vádakról beszélt a parlamentben, aztán a Fidesz kivonult

A kormányfő szerint Orbán egyre zavarosabb politikai delíriumban magyarázza a saját vereségét, az ellenzék szerint Magyar nem érti Tusványost.

Botos Tamás, Rovó Attila
video

Medián: Csökkent a Tisza támogatottsága

3-5 százalékos visszaesés a kormánypártnál, nagyot nőtt a Mi Hazánk.

Kolozsi Ádám
belföld