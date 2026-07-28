Herszoni méhész, budapesti inkasszó

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Belföld

Szégyen, szégyen, szégyen, önök sajnálatot nem érdemelnek – Magyar Péter beleszállt a parlamentben a Fideszbe Orbán tusványosi beszéde miatt. Bóka János bemutatkozó frakcióvezetőként azt mondta, hogy Magyar legbelül, mélyen, az ő székében szeretne ülni. „Nem igazán szerettek ott engem, mint ahogy a Fideszben sem” – mondta egy ponton Magyar.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök Hankó Balázsnak is beszólt: „Hogy van képe itt ülni, mikor minden közeli munkatársát elvitték a rendőrök? Nem kéne kitálalni, megvédeni a volt munkatársait?” Hankó megszakított beszéde alatt kivonult a Fidesz-KDNP az ülésteremből, a tiszások vastapsa volt az aláfestő zene. A Fidesz koncepciós eljárásról és példátlan szómegvonásról beszélt az eset után – rendkívüli ülést tartott a házbizottság az ellenzék kérésére.

Lopással vádolta meg Magyar Pétert a volt megafonos Szűcs Gábor, a miniszterelnök szerint ő a Takács Péternek adott ajándékát vette vissza.

Megszavazták a Tisza által jelölt Sonnevend Pált alkotmánybírónak.

Videós összefoglalónk a parlamenti csörtékről:

A Medián szerint 3-5 százalékkal csökkent a Tisza támogatottsága, miközben a Mi Hazánké nagyot nőtt. A Tisza által jelölt nyerte a békéscsabai időközit, a Fidesz nem is indított saját jelöltet.

A Tisza-frakció Fotó: Németh Dániel/444

A választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért – az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.

Fotó: Németh Dániel/444

Augusztus közepén tér vissza a „pártatlan hírszolgáltatás” a közmédiára. Átjátsszák egy RMDSZ-es politikusnak az anyaországi közpénzből létrehozott erdélyi Fidesz-médiát. Valótlan adatközlés miatt Tarr Zoltán visszavont két, Pataky Attila előadásaira megítélt NKA-támogatást. Az ügyészség megerősítette, hogy tényleg foglaltak le szervereket a Fidesz-frakciónál. Két Balásy-céggel szemben megszüntette a végrehajtást a NAV. Hajdu János védője nagyon nem örült annak, amit Orbán az aranykonvojügyről és az ex-TEK-vezérről mondott a tusványosi beszédében.

Balásy Gyula Fotó: Kontroll/Youtube

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Külföld

A herszoni méhész a csípésektől nem fél, a drónoktól annál inkább – a jó akácosok a Dnyipro megközelíthetetlen túloldalán vannak, az utánfutóján mostanra pedig már nincs olyan négyzetméter, ahol ne lennének repesz ütötte lyukak, repedések.

Fotó: Győri Boldizsár

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Podcast

Borízű hang #280: Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben. A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.