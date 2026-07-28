Képeken a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek pusztítása

Napok óta pusztítanak az erdőtüzek Franciaországban és Spanyolországban. A francia Gironde megyében annyira súlyos a helyzet, hogy Emmanuel Macron a helyszínen a második világháború óta nem látott erdőtüzekről beszélt, Cestas város polgármestere pedig az évszázad tűzvészének nevezte a gironde-i tüzeket. A környéken már több mint 42 ezer hektárnyi erdő égett le.

Repülőgép Gironde megyében Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP

Tűzoltóautó Gironde megyében Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP

Tűzoltó fut Gironde megyében Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP

Spanyolországban a Madridtól nyugatra található Ávila közelében már több mint 50 ezer hektárnyi terület égett le, soha korábban nem volt ekkora kiterjedésű erdőtűz az ország történetében. Pedro Sánchez miniszterelnök azt mondta, nehéz órákat élt meg az ország, de az oltásban részt vevő hatóságok már elkezdték meglátni a fényt az alagút végén.

Erdőtűz Spanyolországban Fotó: JOSE JORDAN/AFP

Repülőgépek oltják a tüzet Spanyolországban Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Kiégett autók Spanyolországban Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Az elmúlt egy hétben több mint 330 ezer embert kellett evakuálni az erdőtüzek miatt Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban. Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt mondta, több uniós tagállam is repülőgépeket és helikoptereket küldött az erdőtüzek helyszínére.

Kiégett gépjárművek Franciaországban Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

Erdőtűz Franciaországban Fotó: BAZ RATNER/AFP

Nyugat-Európában csapadékos volt a tél és részben a tavasz is, így jobban nőttek a növények. A nyár első két hónapja azonban száraz és veszélyesen meleg volt, egymást követték a hőhullámok. Június végén több országban is 40 fok fölötti csúcsértékeket mértek, a szakértők szerint ez a hőhullám nem tudott volna kialakulni az évszázados széndioxid-szennyezésből származó többlethő nélkül. Az aszályos időjárási körülmények a mostani erdőtüzek kialakulásának és terjedésének is kedveztek.