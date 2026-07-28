Lech Wałęsa üzent Magyar Péternek: Ha puha vagy, akkor mindent a lehető legnagyobb mértékben akadályoznak. Ha viszont kemény vagy, ők lesznek puhák

„Megkérdeztem tőle: már börtönbe csuktak valakit? Azt mondta, nem. Én erre azt válaszoltam, hogy akkor dolgozzanak gyorsabban” – mesélte Lech Wałęsa egykori lengyel elnök a Magyar Péterrel közös májusi találkozójáról. A Szolidaritás mozgalom vezetője a HVG-nek adott interjújában beszélt arról, hogy milyen tapasztalatokat érdemes figyelembe venni a Polgári Platform 2023-as győzelme után, amit az Orbán-barát Jog és Igazságosság két ciklusa előzött meg.

„Határozottnak kell lenni, s ha a következő három hónapban Magyarországon nem kerülnek börtönbe azok, akik bűnöket követtek el a magyar nemzet ellen, akkor ugyanúgy veszítenek majd, ahogyan a lengyelek veszíteni látszanak” – mondta.

„Tisztában vagyok azzal, hogy a demokráciának megvan a maga sebessége, de nem árt néha rásegíteni határozottsággal. Ez az egyetlen módja, hogy megőrizzük a nemzet támogatását, mert különben az emberek nem látják, hogy a dolgok jobbra fordulnának. Rövid a szavazók memóriája. Magyarországon és Lengyelországban is a bíróságok az előző rezsim ellenőrzése alatt maradtak. Ha puha vagy, akkor mindent a lehető legnagyobb mértékben akadályoznak. Ha viszont kemény vagy, ők lesznek puhák. Ha keményebbek lettünk volna, nem Karol Nawrocki lenne a lengyel elnök.”

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Wałęsa szerint a baloldalnak, a kereszténydemokratáknak, de összességében a demokráciának is újra kell definiálni magát, mert az emberek elfordulnak tőle. „Szerintem az okok között rejlik, hogy amíg szűk volt a tömegmédia, a nemzetek, az emberek hittek a politikusoknak és a demokráciában. Most viszont mindent elárasztanak a különböző médiumok, az emberek megismerték a politikusok igazi arcát és a demokrácia sötét bugyrait, és azt mondták, ebből nem kérnek. Ezért választanak meg demagógokat, populistákat és rossz elnököket.”

Személy szerint három pontot tart fontosnak a demokrácia visszatéréséhez. „Nem lenne ukrajnai háború, ha Vlagyimir Putyin mandátumát kétszer öt évben korlátozták volna, mert akkor nem lett volna módja kiépíteni a gengszterállamot. Ezért minden politikai rendszerben ennek a kétszer öt évnek kellene léteznie, s ugyanaz a személy legfeljebb szünet után indulhatna újra a pozícióért. A második pont, hogy minden választott tisztviselőt vissza lehetne hívni, s ezt annyi aláírás gyűjtésével kezdeményezni, ahányan rá szavaztak. A harmadik pont a teljes pénzügyi transzparencia. Ezekkel lehet megmenteni a demokráciát.”

Ugyan a HVG nem kérdezett rá, érdemes hozzáfűzni, hogy a múlt héten megtörtént, ami hónapok óta a levegőben lógott Lengyelországban, kettészakadt a Jog és Igazságosság (PiS). A szakadás hivatalosan még nem végleges, ebben a cikkben bővebben írtunk az előzményekről.

Magyar Péter első hivatalos miniszterelnöki látogatásán Varsóban tárgyalt Donald Tusk miniszterelnökkel, ahonnan aztán Gdańskba utaztak. Itt tárgyalt a lengyel miniszterelnök társaságában zárt ajtók mögött a lengyel rendszerváltozás központi mozgalmának, a Szolidaritásnak az egykori vezetőjével, valamint az ország korábbi elnökével, Lech Wałęsával. (Orbán Viktor a Szolidaritásról írta a szakdolgozatát.)