Lengyelország visszautasította Putyin Ukrajna felosztásáról szóló állítását

A lengyel külügyminisztérium határozottan visszautasította Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentését, ami szerint Ukrajna a jövőben elveszítheti nyugati területeit, ezek egy része pedig Lengyelországhoz kerülhet.

Maciej Wewiór külügyi szóvivő az X-en azt írta, Lengyelország egyértelműen elutasítja az Ukrajna állítólagos felosztásáról és az abban való lengyel részvételről szóló orosz állításokat. Szerinte Putyin kijelentései cinikus kísérletet jelentenek arra, hogy éket verjenek Ukrajna és szövetségesei közé. Wewiór hangsúlyozta, hogy

Lengyelországnak soha nem voltak, jelenleg sincsenek, és a jövőben sem lesznek területi követelései Ukrajnával szemben.

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A szóvivő szerint Varsó álláspontja változatlan: Lengyelország teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Hozzátette, az orosz dezinformáció nem terelheti el a figyelmet Moszkva Ukrajna ellen folytatott háborújáról.

Putyin az orosz haditengerészet állományával való vasárnapi találkozóján mondta azt, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig vissza fogja kapni azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott.

Az, hogy Ukrajna nyugati megyéit kvázi az ország nyugati szomszédainak ígérje, megpróbálva újabb feszültségeket kelteni az Ukrajnát támogató szövetségen belül, nem új Putyintól. Az orosz elnök korábban többek között a Kremlben vele a Moszkva érdekeinek megfelelő hangnemben interjút készítő Tucker Carlsonnak is megpendítette, hogy Kárpátalját visszaszerezhetné Magyarország, és hogy szerinte a kárpátaljai magyarok is ezt szeretnék. „Minden okunk megvan azt mondani, hogy Ukrajna egy mesterséges állam, amit Sztálin akarata szerint hoztak létre” -mondta akkor. (Ukrajinszka Pravda)