Már egyik nagy Balásy-féle céggel szemben sincs végrehajtás

gazdaság
Balásy Gyula 2023 nyarán
Fotó: Németh Dániel/444

Balásy Gyula három meghatározó kommunikációs és rendezvényszervező vállalatának egyikével szemben sincs már folyamatban NAV-végrehajtás, de a cégcsoport körüli büntetőeljárások, gazdasági vizsgálatok és az állami szerződések felülvizsgálata ettől még nem zárult le – írta meg a HVG.

A New Land Media Kft. és a Lounge Event Kft. után Balásy kommunikációs cége, a Lounge Design Kft. ellen indított végrehajtást is megszüntette a NAV, erről ma értesítették a cégbíróságot.

A Balásy-csoport cégei éveken át az Orbán-kormányok kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásainak legfontosabb kedvezményezettjei voltak: a New Land Media és a Lounge Design intézte az állami reklámkampányok, médiavásárlások és plakátkampányok jelentős részét, míg a Lounge Event az állami rendezvények szervezésében vált meghatározóvá.

gazdaság NAV balásy gyula lounge design elszámoltatás megszűnés lounge event ner New Land Media végrehajtás
Kapcsolódó cikkek

Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.

Német Szilvi
Média

Két Balásy-céggel szemben megszüntette a végrehajtást a NAV

A hatóságok részlegesen feloldhatták a bankszámlák zárolását, így a vállalatok hozzáférhettek bevételeik egy részéhez, és rendezhették tartozásaikat.

Benics Márk
gazdaság