Már ősszel ballisztikus rakétákkal támadhatja Moszkvát Ukrajna

Ukrajna már idén ősszel végrehajthatja első ballisztikusrakéta-csapásait Moszkva ellen – erről beszélt Denisz Stilerman, az ukrán Fire Point hadiipari vállalat tulajdonosa és főkonstruktőre egy ukrán lapnak adott interjúban, amit a Meduza szemlézett.

Stilerman szerint az új ukrán ballisztikus rakéta fejlesztése a tesztelés utolsó szakaszában jár. A próbák és a tesztrepülések lezárása után megkezdődhetnek az oroszországi célpontok elleni támadások. A célpontokat az ukrán hadsereg választja majd ki, de Stilerman arra számít, hogy már az első csapások is fontos létesítményeket érintenek.

Fekete füst szállt fel a Gazprom Nyefty moszkvai olajfinomítójából június 18-án, miután az orosz fővárost nagyszabású ukrán dróntámadás érte. Fotó: -/AFP

Amikor azt kérdezték tőle, mikor indulhatnak meg a Moszkva elleni támadások, Stilerman azt válaszolta:

„Idén ősszel.”

Pontosabb időpontot egyelőre nem mondott, mert az a hajtóműtesztek eredményétől függ. „Feltöltjük üzemanyaggal a hajtóművet, feltesszük a tesztpadra, elvégezzük a próbákat, és megnézzük, hogyan teljesít. Ha bármilyen probléma adódik, kijavítjuk. De nagyon gyorsan haladunk. Szerintem idén ősszel megtörténik” – mondta.

A Fire Point az ukrán hadsereg egyik legnagyobb beszállítója. A vállalat gyártja az FP–1 nagy hatótávolságú csapásmérő drónt, valamint az FP–5 Flamingo cirkálórakétát. Az ukrán hatóságok korábban már arról számoltak be, hogy Flamingókkal hajtottak végre csapásokat oroszországi célpontok ellen.

A cég 2025 szeptemberében jelentette be két ballisztikus rakéta, az FP–7 és az FP–9 fejlesztését. A kisebb FP–7 hatótávolságát 200 kilométerre teszik, így az Moszkvát nem érheti el. Az orosz főváros elleni csapásokra a tervek szerint a jóval nagyobb FP–9 lehet alkalmas, aminek hatótávolsága a gyártó közlése szerint elérheti a 855 kilométert.

Ukrajna az elmúlt években jelentősen növelte saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú fegyvereinek gyártását, részben azért, hogy kevésbé függjön a nyugati rakéták felhasználására vonatkozó korlátozásoktól. A Fire Point FP–1-es drónjai és FP–5 Flamingo cirkálórakétái már mélyen Oroszország területén fekvő katonai és hadiipari célpontokat is támadtak. A ballisztikus rakéták hadrendbe állítása ugyanakkor új szintet jelentene, mivel ezek gyorsabbak, és a röppályájuk miatt nehezebben elfoghatók a cirkálórakétáknál.