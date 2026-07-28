Olaszországban történelmi mélypontra esett a születések száma

Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ez a legalacsonyabb adatnak számít a II. világháború óta, és az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról – hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika római bemutatóján.

2025-ben 3,9 százalékkal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben, miközben 2000-ben még elérte az 543 ezret a születések száma.

Az adatokat az úgynevezett Születésért Alapítvány mutatta be az Istat központi statisztikai intézettel együttműködésben.

A felmérés szerint az olaszok 62,2 százaléka nem akar első vagy további gyereket vállalni anyagi okokból, de az indokok között szerepelnek a bizonytalannak tartott munkakörülmények és a nehéz társadalmi helyzet is.

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Gigi De Palo, a Születésért Alapítvány alapítója és elnöke azt mondta, az olaszok nem arra hivatkoznak, hogy nem tartják magukat alkalmas szülőknek. Csak 5,5 százalék gondolja úgy, hogy nem életcélja a gyerekvállalás.

Az egy nőre eső gyerekarány 1,14 századra csökkent, és a nők 49,9 százaléka fél attól, hogy az anyaság negatívan befolyásolhatja szakmai pályafutásukat. Ugyanígy az olasz férfiak 24 százaléka érez.

A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma. A felmérés kiemelte, hogy Olaszországban mérik a világon az egyik legmagasabb várható élettartamot, ami 83,4 évnek felel meg. (MTI)