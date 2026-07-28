Olyan kicsi a Duna, hogy leállt a gödi komp

A Duna rekordalacsony vízállása miatt leállították a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A szigetmonostori önkormányzat közleménye pontosan elmagyarázza az okokat:

„A szakmai vizsgálatok alapján a jelenlegi problémát nem a szigeti oldali mederszakasz okozza, hanem a gödi part közelében kialakult jelentős feliszapolódás. Göd közigazgatási területén, a parttól mintegy 50 méterre egy hosszanti mederborda, valamint a ponton előtt körülbelül 20 méterre kialakult feltöltődés akadályozza a kishajó biztonságos közlekedését. Emiatt önmagában egy újabb vagy akár egy harmadik ponton telepítése sem jelentene valódi megoldást.”

Az önkormányzat szerint „a helyzet rendezésének egyetlen tartós és biztonságos módja a szükséges mederkotrás elvégzése”, ezért jelenleg a haváriakotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. (Felhívnám a figyelmet erre a pompás összetett szóra: haváriakotrás!)

A szigetmonostori elöljárók úgy tudják, hogy „a gyorsított hatósági engedély akár még ezen a héten megszülethet, így a kotrási munkálatok várhatóan a jövő héten megkezdődhetnek.” A közlemény vége pedig arról szól, hogy később nagyobb kotrással tervezik hosszabb távra megoldani a kérdést. Ez egyben a dunai csapdahelyzet tökéletes illusztrációja: minden kotrás csak tovább ront a Duna és környezetének helyzetén, így Szigetmonostor mezőgazdaságán is, hiszen egyre mélyebbre vágja a Duna medrét, így egyre lejjebb tolja a talajvízszintet a környéken.