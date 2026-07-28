Rendkívüli intézkedést hoztak Pakson a Duna rekordalacsony vízállása miatt, csökkentik az atomerőmű teljesítményét

A rekordalacsony vízállás miatt csökkentik a paksi blokkok teljesítményét – közölte az MVM. Mint írják, a szárazság és a kánikula miatt a Duna vízhozama lecsökkent, ami a Paksi Atomerőmű működésére is hatással van.

A Duna Paksnál mért legkisebb vízállása mínusz 106 centi. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk teljesítményét 2026. július 27-én, 21 óra 45 perctől 254 MW-tal csökkentik, derült ki közleményükből.

Az atomerőmű Fotó: Kristóf Balázs/444

„A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése” – tették hozzá

Mint megírtuk, Budapesten is negatív rekordot döntött a Duna. A jelenség nem független az aszálytól és az Európát hosszú hetek óta sújtó extrém hőhullámoktól. A hazai folyók drámaian alacsony vízszintjéhez – és ezzel a környező talajvízszint csökkenéséhez – ugyanakkor az emberi beavatkozás is jelentősen hozzájárul.