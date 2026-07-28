Szomorú negatív rekord született: kedden délelőtt 30 centis a Duna Budapestnél, és még mindig apadóban van

Mióta mérik, sosem volt ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél: keddre virradóra megdőlt a 2018-ban mért 33 centis abszolút negatív rekord, a reggel 9 órás mérés már csak 30 centit mutatott. Mivel a folyó ezzel az elmúlt 24 órában 8 centimétert apadt, könnyen lehet, hogy napközben és a következő napokban újra és újra át kell írni a negatívrekord-listát.

Hogy képbe helyezzük ezt az elképesztően alacsony értéket: a budapesti vízállás több évszázados szimbólumának számító Ínség-szikla, amelynek megjelenése még a legutóbbi időkben is újság- és tévéhíradó-hírnek számított, durván 95 centiméteres vízállásnál kezd kibukni a vízből.

Az Ínség-szikla 2018 októberében, amikor még 49 centiméterrel állított fel abszolút negatív rekordot a Duna Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A jelenség nem független az aszálytól és az Európát hosszú hetek óta sújtó extrém hőhullámoktól. Ám fontos észben tartani, hogy a hazai folyók drámaian alacsony vízszintjéhez – és ezzel a környező talajvízszint csökkenéséhez – az emberi beavatkozás is jelentősen hozzájárult. A hazai vízfolyások kiegyenesítése, a szigetek mellékágainak felső lezárása, a hullámterek szűkítése a gátak magasításával együtt mind a víz gyorsabb lefolyását segíti. A vízlépcsők építése pedig csak súlyosbítja a helyzetet. Ezek megfogják az adott folyó fenéktalaját alkotó, az áramlással sodródó kavicsot vagy homokot, így a gátak alatti szakaszokon utánpótlás híján a folyó mélyebbre vágja magát a talajba, lejjebb vive a talajvíz szintjét, így a folyó problémája a környék problémájává válik. A bevágódás jelenségét egyébként gátépítés nélkül is erősíti a vízfolyás fentebb részletezett felgyorsítása.

A hazai vízfolyások helyzetét tovább nehezíti, hogy visszatérőben a kánikula is. Ami pont a legnagyobb, így legrezisztensebb folyónkat, a Dunát érinti a legérzékenyebben a Paks alatti szakaszán, ahol a természetes melegedést tovább erősíti az atomerőmű langyosan visszaeresztett hűtővize is.

Az ijesztő jelenségnek rövid távon azért van jó oldala is: sosem volt ennyire jó a Dunában fürödni. Egyre több és egyre nagyobb zátony kerül szárazra, a lelassult víz kristálytiszta, és kánikulában még mindig hűsítőbb, mint a húgymeleg állóvizek.