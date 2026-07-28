Trump a Pickaxe-hegynél feltételezett nukleáris létesítmény megsemmisítésével fenyegette meg Iránt

Az iráni Pickaxe-hegynél feltételezett nukleáris létesítmény megsemmisítésével fenyegette meg Teheránt az amerikai elnök a Fox News reggeli műsorának adott telefoninterjúban.

Az Egyesült Államok tisztában van az iráni Pickaxe-hegynél folyó tevékenységgel, ami nem jelent problémát – jelentette ki Donald Trump, reagálva az iráni nukleáris program felújításáról szóló értesülésekre.

Az amerikai elnök közölte: ha Irán nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal, akkor az amerikai hadsereg megsemmisíti a feltételezett nukleáris létesítményt.

Trump egyben bírálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, amiért nyilvánosan beszélt arról, hogy az irániak urándúsító berendezéseket telepíthettek a Pickaxe-hegy mélyében kialakított létesítménybe.

„Miért nem mondta csak nekem, miért kell ezt bejelenteni az egész világnak?”

– fogalmazott Trump, megjegyezve, hogy nincs szüksége az izraeli kormányfő tanácsára.

Donald Trump a Béketanácsában 2026. január 22-én Davosban. Fotó: Mandel Ngan/AFP

Trump és az izraeli miniszterelnök kedden a Fehér Házban találkozik, nem sokkal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is ellátogat az amerikai elnöki hivatalba.

Trump a telefoninterjúban azt is hangoztatta, hogy az Egyesült Államok tartja ellenőrzése alatt a Hormuzi-szorost, és ezen az sem változtat, ha Irán elhelyez „néhány aknát, hogy zavart keltsen”.

Szerinte az Iránnal szemben visszaállított tengeri blokád fennmarad, mert Teherán megsértette az USA-val júniusban kötött egyezséget. Azt mondta, Iránnal „csodálatos egyeztetések” zajlanak, akkor is, ha Teheránban tagadják ezt, azok témái között pedig az iráni atomprogram sorsa is szerepel.

Trump megemlékezett a közelmúltban elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról, akinek gyászszertartását kedden tartják Washingtonban, a Capitoliumban és a Nemzeti Székesegyházban. Trump szerint Lindsey Graham, aki „szerette a háborúkat”, az elmúlt hetekben Iránnal kapcsolatban a megállapodást sürgette, miközben az ukrajnai háborút tekintve a folytatódó fegyveres konfliktust pártolta, Ukrajna fokozódó támogatása mellett. (MTI)