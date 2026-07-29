Egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a mentelmi bizottság

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn - közölte Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke.
Varga Lőrinc 2024-ben ittasan vezetett, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását. Sasi-Nagy Edit emlékeztetett: a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák.
Ennek alapján a bizottság elnöke a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta, amit a bizottság egyhangúlag támogatott.
A testület ezen kívül több magánvádas ügyet tárgyalt:
A bizottsági elnök összegzése szerint a magánvádas esetek arra példák, annak tipikus esetei, amiért a mentelmi jog intézményét kialakították annak érdekében, hogy a politikusok szabadon tudják végezni a munkájukat. (via MTI)