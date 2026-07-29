Egy új tanulmány szerint a biotojás rosszabbat tehet a klímaváltozásnak, mint a ketrecben tartott tyúkok tojása

Egy tanulmány szerint, ha az Egyesült Királyság a tojástermelésben teljesen átállna az ökológiai szabadtartású modellre, az 2 316 000 tonna szén-dioxidnak megfelelő üvegházhatásúgáz-kibocsátással járhatna, míg egy teljes egészében ketreces rendszerben a kibocsátás 1 184 000 tonna szén-dioxid lenne.

Ennek az az oka, hogy az ökológiai szabadtartású rendszerekben ugyanannyi tojás előállításához több tyúkra van szükség, mivel a ketrecben élő madarak általában hatékonyabban termelnek.

A Royal Society Open Science című folyóiratban megjelent tanulmányban a brit kutatók baromfitelepek adatait vizsgálták, hogy kiszámítsák az olyan környezeti hatásokat, mint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, a földhasználat és a különböző típusú szennyezések. Olyan állatjóléti mutatókat is elemeztek, mint az elhullási arány, valamint az, hogy meghatározott mennyiségű tojás előállításához hány tyúkra van szükség.

Organikus farm Németországban. Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance/AFP

Az ökológiai szabadtartású termelés bizonyult a legrosszabbnak a vizek eutrofizációjára – vagyis túlzott tápanyag-terhelésére és az ebből fakadó algásodására –, valamint a savasodásra és a földhasználatra gyakorolt lehetséges hatások szempontjából is. A kutatók szerint a tyúkok elhullási aránya szintén az ökológiai szabadtartásban volt a legmagasabb.

A tanulmány azonban 2009–2010-es adatokat használt, amit a kutatók maguk is korlátozó tényezőként ismertek el, mivel ezek az adatok nem tükrözik a tojástermelés újabb fejleményeit. A kutatás más környezeti hatásokat, például a növényvédő szerek használatát vagy a biodiverzitást sem vette figyelembe. (Guardian)