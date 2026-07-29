Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben

Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, derül ki a szerdai videójából.

Mint mondta, az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni.

Ennek részeként a Duna paksi szakaszán a szakemberek már készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut, erről egy későbbi posztjában számolt be a miniszter.

Mint írta, bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember 0–24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővíz-ellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon.