Hiába viselt bukósisakot, súlyos fejsérülést szenvedett az elektromos rollerrel eleső tizenéves

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Veszprém megyében elektromos rollerezett két tizenéves fiú a napokban, a szabályok ellenére egyszerre használták a járművet, amikor egy lejtőn nagy sebességgel lefelé haladva hirtelen elvesztették uralmukat felette, és hatalmasat estek.

Az egyik fiú – bukósisakot viselve is – súlyos fejsérülést szenvedett, és több percre elvesztette az eszméletét. Társa könnyebb sérüléseket szenvedett - írja az Országos mentőszolgálat.

A helyszíni ellátást követően a mentők mindkét fiatalt stabil állapotban szállították kórházba.

A napokban más rolleres hírekről is beszámoltunk:

Ennél az esetnél a rendőrség külön felhívta a figyelmet arra, hogy a roller egyszemélyes közlekedési eszköz. Vitézy Dávid közlekedési miniszter a hónap elején azt mondta, olyan súlyos a helyzet, hogy már a nagy KRESZ-módosítás előtt változhatnak az e-rollerezés szabályai.

A tendencia elég látványos: a tavalyi évhez képest is nagyot nőtt az elektromos rolleres balesetek száma, és főleg gyereksérültből van egyre több. Az idén már két 14 évnél fiatalabb gyerek halt meg e-rolleres balesetben, egy 13 éves pedig három hónapja kómában fekszik a Bethesdában. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a gyerekeket érintő rollerbalesetek száma, január 1-től május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyermek rollerbaleset történt. Gödöllőn áprilisban egy 14 éves fiú halt meg, miután rollerrel nagy sebességgel a zajvédő falnak csapódott. (via 24.hu)

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