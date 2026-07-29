Infantino eladná a vébét? Most először a konteóhívőknek lett igazuk? Elmagyarázzuk az új FIFA-botrány lényegét

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Gianni Infantino Trumppal szelfizik a FIFA-gálán. A képre még ráfért a másik kér rendező ország vezetője: Claudia Sheinbaum mexikói elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Túlzás nélkül robbanásközeli helyzetbe került a globális focivilág, miután a brit Financial Times kedden ledobta az atomot egy leleplező cikk formájában. A FIFA által nem sokkal később minden elemében megerősített információ szerint Gianni Infantino FIFA-elnök teljes titokban olyan üzleti tranzakciót készített elő, ami alapjában változtathatja meg a világfutball eddig ismert rendszerét. És amiben a Trump család egyes tagjai is fontos szereplők.

Az azonnali reakció nem maradt el. Az európai fociszövetség (UEFA) arról adott ki tajtékzó közleményt, hogy a FIFA el akarja adni a világbajnokságot és általában a futballt, illetve annak világszintű irányítását, amihez szerintük egyszerűen nincsen joga. Andy Burnham, az új brit miniszterelnök szintén arról tweetelt, hogy a foci nem befektetőké, hanem a szurkolóké, és a focivébé nem eladó. Az amerikai kongresszusi demokraták pedig vizsgálóbizottság elé szeretnék citálni Infantinót, hogy a Trump családhoz fűződő üzleti kapcsolatairól faggassák.

De mi is az Infantino-terv pontosan?

A FIFA létrehozna egy 100 százalékos tulajdonában álló céget FIFA Forward Enterprises (FFE) néven, amibe bevinné a szervezet kereskedelmi jogait és minden bevételt generáló üzleti tevékenységét, legnagyobb falatként a férfi- és női világbajnokságok és a FIFA Klubvilágbajnokság megrendezését. Majd ennek a cégnek a 21 százalékát eladná külső befektetőknek. Nem is akárkinek: a FIFA ötödének megvétele iránt érdeklődő befektetőcsoportot az a Thrive Eternal nevű befektetési társaság vezeti, amit Joshua Kushner alapított. Ő a tágabb Trump család tagja, mivel a testvére, Jared Kushner az elnök lányának, Ivanka Trumpnak a férje. Jared Kushner pedig nem sima vej: informális és hivatalos tanácsadóként az első és második Trump-adminisztráció meghatározó figurája. A tranzakcióban a FIFA pénzügyi tanácsadója az amerikai JP Morgan bank.

Kinek lenne ez jó üzlet?

A terv egyik rögtön szemet szúró érdekessége, hogy a FIFA előre közölte, hogy mekkora összeget vár az új cég részvényeinek 21 százalékáért. 3,15 milliárd eurót, dollárban 4,2 milliárdot. Ez egyfelől szokatlan, másfelől a vevőnek kedvez. Ezen a ponton érdemes számolgatni kicsit. A The Athletic cikke szerint a FIFA a most lezárult, négyéves vb-ciklus alatt durván 15 milliárd dolláros kereskedelmi bevételre tett szert. (Ez egyelőre csak becslés.) Ennek a 21 százaléka 3,15 milliárd dollár. Vagyis ha a világszervezet bevételei a most induló ciklusban változatlanok maradnának, a 4,2 milliárd dollárt kifizető befektetők négy év alatt megkeresnék a befektetésük háromnegyedét és még kábé másfél év elteltével visszajönne a teljes befektetett összeg, és onnan minden cent tiszta nyereség lenne, a megszerzett tulajdonrész értékéről nem is beszélve.

És ez a konzervatív, a jelenlegi állapot fennmaradásával számoló modell. A valós esély ugyanis jóval nagyobb arra, hogy a bevételek, már csak a létszámbővülés miatt is, de növekedni fognak.