Irán egy ballisztikus rakéta indítását fontolgatta Ukrajna ellen

Irán azt fontolgatta, hogy megtámad egy ukrajnai tengeri kikötőt válaszul arra, hogy Ukrajna csapást mért egy iráni hajóra, de az iráni és nyugati tisztviselők szerint az intenzív diplomáciai egyeztetések egyelőre lecsillapították a helyzetet, írja a New York Times.

Ukrajna, amely azzal vádolja Iránt és Oroszországot, hogy támogatják egymás hadműveleteit, szombaton csapást mért egy iráni kereskedelmi teherhajóra a Kaszpi-tengeren, és a támadásban meghalt egy civil tengerész. Iráni tisztviselők megtorlást ígértek.

Több, a hírszerzési értesülésekről tájékoztatott forrás arra számított, hogy Irán egy kis robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétát indít Ukrajna ellen, hogy jelképes üzenetet küldjön, de viszonylag csekély kárt okozzon. Más tisztviselők szerint a célpont valószínűleg Ukrajna egyik fekete-tengeri kikötője lett volna. Ez viszont durva eszkalációt jelentett volna.

Képkocka az iráni Forradalmi Gárda által közzétett videóból, egy iráni rakéta indításáról. Fotó: -/AFP

Iráni tisztviselők azt mondták, abban bíztak, hogy a konfliktus a megtorló csapásukkal lezárulna, nyugati tisztviselők azonban arra figyelmeztettek, hogy nehéz megjósolni, miként reagálna Ukrajna.

Vasárnap Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az ENSZ Alapokmányának megsértésének nevezte az ukrán támadást, amely szerinte azt célozta, hogy Európát belerángassa Irán Egyesült Államokkal vívott háborújába. Egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy az eset „NEM MARADHAT VÁLASZ NÉLKÜL”.

Kedden azonban, miután ukrán diplomaták igyekeztek enyhíteni a feszültséget, Aragcsi telefonon beszélt ukrán kollégájával, Andrij Szibihával.

A beszélgetés után Aragcsi egy bejegyzésben azt írta, hogy Szibiha nem szándékosnak nevezte a teherhajó elleni támadást. „Irán sem törekszik eszkalációra, de világossá tette, hogy állampolgáraink vagy érdekeink elleni bármilyen támadás elfogadhatatlan” – írta Aragcsi. „A veszteségeket meg kell téríteni.”

Az iráni külügyminiszter hivatalos honlapján azt közölte, hogy Kaja Kallasszal, az Európai Unió vezető diplomatájával is beszélt „a térségben kialakult feszültség csökkentésének lehetséges módjairól”.