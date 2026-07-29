Ki a Duna vizét issza, az jobb, ha nem nézi kirándulóhelynek az ivóvízbázis-védelmi övezeteket, mert a végén pórul jár

„Az elmúlt napok sajtóhírei nyomán” a Fővárosi Vízművek közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a rekord alacsony dunai vízállás miatt szabaddá vált, ivóvízbázis-védelmi területeket érintő mederszakaszokra történő belépés és az ott tartózkodás a vonatkozó jogszabályok értelmében tilos. A társaság úgymond nyomatékosan kér mindenkit, hogy ne lépjen be ezekre a területekre, és ne tekintse a szabaddá vált Duna-medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak.

A vízbázisok védelme ugyanis több mint kétmillió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele.

A Vízművek szerint olyan partszakaszok és mederrészek is megközelíthetővé váltak, amelyek normál vízállás mellett víz alatt találhatók. Felhívják a figyelmet arra, hogy ezek jelentős része nem szabadon látogatható terület, hanem ivóvízbázis-védelmi övezet.

A Fővárosi Vízművek által üzemeltetett, mintegy 80 kilométer hosszú Duna-szakaszon elhelyezkedő parti szűrésű ivóvízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint kétmillió lakosának ivóvíz-ellátását szolgálják. Ezek a vízbázisok sérülékenyek, egyben a kritikus infrastruktúra részét képezik, ezért kiemelt védelem alatt állnak.

Turisztikai célpontnak tekintett Duna-mederszakasz a Margit hídnál Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Jó tudni, hogy a vízbázisok védelméről szóló jogszabályok alapján a belső védőövezetekbe történő belépés és azok használata szigorú korlátozás alá esik. Az ilyen területeken történő jogosulatlan tartózkodás nemcsak jogszabályba ütközik, hanem veszélyeztetheti az ivóvízbázisok biztonságát is. Ha a védett területeket szennyezés éri, annak következményei a közüzemi ivóvízellátást is érinthetik.

Egy szó mint száz, hangsúlyozottan kérnek mindenkit, hogy semmilyen körülmények között ne lépjen be ezekre a területekre, és ne tekintse azokat kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. A Fővárosi Vízművek azt írják, jogszabályi kötelezettségük a vízbázisvédelmi területek védelme. A védőövezetekre vonatkozó előírások megsértését a társaság köteles jelezni az illetékes hatóságoknak, és kezdeményezni a szükséges intézkedéseket.

Hogy mindez pontosan mely száraz lábbal látogatható mederszakaszokra vonatkozik, azt nem részletezi a Fővárosi Vízművek közleménye.

A Duna vízállása szerdán délután 5 órakor 24 centiméter Budapestnél, de délelőtt volt már 23 is, jelen állás szerint ez az abszolút rekord. A korábbi csúcsot – ami 33 centiméter volt 2018 októbere óta –, kedden hajnalban döntötte meg a folyó.