Korábban azt hitte, Ukrajna kezdte a háborút, most már abban biztos, hogy Oroszország a NATO-val is háborúzna

„Azt hittem, hogy Ukrajna kezdte a háborút. Azt hittem, hogy Ukrajna tele van nácikkal. Azt hittem, hogy az Azov-ezred tele volt neonácikkal. Azt hittem, hogy Zelenszkij egy kokainista. Sok dolgot elhittem.”

Miután meglepően barátságos hangulatú interjút készített az ukrán elnökkel, Laura Loomer az Ukrainska Pravdának beszélt 180 fokos fordulatáról. Az interjú alapján azonban továbbra sem teljesen tiszta, miért lett az amerikai szélsőjobboldal egyik leghangosabb Ukrajna-ellenes szereplője hirtelen Ukrajna barátja. A politikai influenszer az elmúlt napokban nemcsak Kijevben volt, hanem front közeli településeket és energetikai létesítményeket is meglátogatott, tapasztalatai pedig saját bevallása szerint gyökeresen megváltoztatták az Ukrajnáról alkotott képét.

Laura Loomer meglátogat egy energetikai létesítményt Ukrajnában Fotó: HANDOUT/AFP

Loomer a Zelenszkijjel készített interjújában azzal magyarázta a pálfordulását, hogy az orosz propaganda megtévesztette az elmúlt években. A mostani interjúban azt mondta, mivel a legtöbb közösségimédia-platformról letiltották, sokáig csak az oroszok által dezinformációra és propagandára használt Telegramhoz tudott hozzáférni. A háborúról szóló hírek többségét pedig az orosz állami propagandát közvetítő RT-ről szerezte.

Arról is beszélt, hogy ukránpárti fordulatát követői is kritizálták, voltak, akik azt terjesztették, hogy pénzt kap Ukrajnától. Ez azonban állítása szerint nem igaz. Amikor megkérdezték tőle, hogy milyen üzenettel győzné meg az oroszbarát amerikai influenszereket, azt válaszolta, szerinte ez nem lehetséges, mert „Oroszország fizeti őket”.

Loomer 2024-ben még arról írt, hogy sosem volt Ukrajnában, és semmi jó sem jut eszébe, ha az országra gondol. Mostani látogatása után azonban megváltozott a véleménye. Azt mondta, rájött, hogy nem igaz az Amerika-ellenes ukránokról terjesztett amerikai narratíva, mert csak kedves, barátságos és Amerika-barát ukránokkal találkozott. Az országot pedig az orosz támadások pusztítása ellenére is gyönyörűnek tartja. Bízik benne, hogy véget ér a háború, és a turisták is felfedezhetik Ukrajna szépségét.

Az influenszer tavaly azt is írta, hogy nem támogatja Ukrajna további amerikai finanszírozását. A napokban azonban már arról posztolt, hogy az Egyesült Államoknak Patriot-rakétákkal kellene segítenie Ukrajnát. Loomer szerint azért változott meg a véleménye, mert kiderült, hogy Oroszország fegyvereket szállít Iránnak, amikkel aztán amerikai katonákat ölnek meg. Ukrajna viszont felrobbantott egy iráni tankerhajót.

„Ha Ukrajna elesik, Oroszország megpróbálja majd meghódítani a többi európai szövetséges országot. Tudom, hogy Ukrajna nem NATO-tag, de biztos vagyok benne, hogy Oroszország megpróbálna háborúzni a NATO-val. Aztán ha meghódítanák azokat az országokat, az Egyesült Államokra vetnék a tekintetüket. Olcsóbb és hatékonyabb lenne most támogatni Oroszország vereségét, mint teljes körű háborút folytatni velük a jövőben.”

Loomer a Zelenszkijjel készített interjújában azt mondta, Ukrajna nem kommunikál eleget arról, hogy az amerikai-ukrán drónmegállapodás hogyan lehet hasznos az Egyesült Államok számára. A mostani, pravdás interjúban azt mondta, szerinte az ukránoknak sokkal gyakrabban kellene hangsúlyozniuk, hogy hálásak az amerikaiaknak, és azt is ki kellene emelniük, hogy mit tesznek az Egyesült Államokért. „Ki kellene emelniük a tényt, hogy Oroszország küldöttséget küldött az ajatollah temetésére, Ukrajna viszont nem. Meg kellene mutatniuk, hogy miben különböznek Oroszországtól, mert az oroszok azt próbálják mondani, hogy ugyanolyanok.”

Laura Loomer 2024-ben Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

Loomer beszélt Donald Trumpról is. Azt mondta, ha az elnök kikérné a véleményét, azt tanácsolná neki, hogy látogasson el Ukrajnába, és a béketárgyalások egyik alkalmát is Ukrajnába szervezze. „Azt is elmondanám neki, hogy szerintem az Egyesült Államoknak Ukrajna oldalán kell állnia ebben a háborúban. De szerintem már ott állunk. Caine tábornok és Pete Hegseth hadügyminiszter a múlt héten elmondta, hogy Ukrajna győzelmét akarják.”

Loomer szerint Trump azért lett mostanában kritikusabb Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban, mert „nem hülye”, és tudja, hogy Kína és Oroszország valószínűleg fegyverekkel segíti az amerikaiakkal háborúzó Iránt. Az influenszer saját követői figyelmét is fel akarja hívni, hogy nem az ukránok, hanem az oroszok dicsőítik az Iráni Forradalmi Gárda videóit a médiájukban, így egyértelmű, hogy melyik ország az Egyesült Államok ellensége.

A szélsőjobbos, muszlimellenes influenszer felemelkedéséről és botrányairól ebben a cikkben írtunk bővebben.