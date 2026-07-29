Magyar Péter hajnali egykor a Redditen védte be az új kormányzati kék plakátokat

Az exkormány utóvédharcosai egyöntetűen álltak bele szerda reggelre az új kormányba, mondván, míg Magyar Péter a kampányidőszakban még teljes mellszélességgel támadta a kék plakátokat, mostanra megint felbukkantak a sikerkommunikáció eszközeként, például pályaudvaron, vagy éppen kormányablakokban.

Bohár emlékeztetett, Deák kielemezte.

Ez utóbbiakban egyébként még helye is van az ilyen típusú tájékoztató felületeknek, a pályaudvari kihelyezésnek viszont tényleg van némi előző kormányhoz köthető, nem éppen nosztalgikus mellékíze.

Mindenesetre a téma nem a Megafon-univerzumban kezdett el eredetileg pörögni, hanem a Redditen, Izé, őőő.. no comment felültéssel. Fel is merült a nagy kérdés:

ez most akkor így ok?

Az ominózus tájékoztatási felületeken a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra hívják fel a figyelmet, valójában a jogosultaknak nincs elméletben teendőjük a dologgal, azt az állami nyilvántartások alapján utalják majd (két részletben), de ehhez az szükséges, hogy az adatok pontosak legyenek - amit tényleg nem árt ellenőrizni.

Mindazonáltal a Redditen tegnap éjszaka ment a pörgés azon, mennyire hajaz az újabb kékplakátos üzengetés az előző kormány eljárásrendjéhez. Többen is jelezték, hogy az elmúlt 16 év tapasztalatai alapján összeszorul a gyomruk, ha meglátnak egy ilyen dizájnnal készült plakátot, már csak az ikonikus kék miatt is, mások szerint legalább nem migránsozás, brüsszelezés, háborúzás van rajta.

Aztán hipp-hopp, egyszer csak megjelent Magyar Péter. Hajnali 1-kor. És kommentelt.

Magyar azt írta, a kisméretű plakátokat a Miniszterelnökség nyomdagépén nyomtatták 2-300 ezer forintért, ám arról nem szólt, hogy hogyan kerültek a plakátok kihelyezésre, mely felületekre, és milyen direktíva alapján, ahogy azt is homályban hagyta, hogy például a pályaudvarok digitális felületeire hogy került ki az üzenet - gondolom, nem nyomtatva.

A miniszterelnök azonban jelezte, hogy minden konzultációt és véleménykérést ingyen végeznek, míg az előző kormány százmilliárdokat költött ilyesmire (az új gazdaságpolitikáról szóló 2025-ös nemzeti konzultáció például 10,7 milliárdba került).

Magyar még azt is hozzátette, csak a nyomaték kedvéért:

„Szerintem nem kéne átesni a ló másik oldalára.”

Diskurzus a kommunikációról, 2026.