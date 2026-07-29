Magyar Péter már több mint 15 órát beszélt a parlamentben

A K-Monitor összeszámolta, hogy az Országgyűlés alakuló ülése óta megtartott 21 ülésnapon a parlament 29 törvényről szavazott az elmúlt két és fél hónapban. Magyar Péter miniszterelnök eddig 112 alkalommal szólalt fel, és 15 óra 39 percet beszélt. Utána a legtöbbet beszélő ellenzéki felszólaló Toroczkai László lett (Mi Hazánk; 41 felszólalás, 4ó), őt követi Apáti István (Mi Hazánk; 41 felszólalás, 3ó 48p) és Rétvári Bence (KDNP; 51 felszólalás, 3ó 45p).

2010-ben ugyanebben az időszakban több mint 50 törvényről szavazott az Országgyűlés. A 199 képviselőből 182-en szólaltak eddig fel. A legkevesebb alkalommal szavazó képviselő Lázár János volt, aki a szavazások csupán 19 százalékán vett részt.