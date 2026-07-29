Magyar Péter szombaton megígérte, Kármán András szerdán bejelentette

A jelenlegi 27-ről 5 százalékra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel – jelentette be Kármán András. A pénzügyminiszter fb-bejegyzése szerint a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be.

Kármán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, „az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájának mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk”.

Az érintett háztartások kimaradtak az áram- vagy gázfogyasztáson alapuló támogatásokból, „néha hirdettek kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pedig pályázhattak a Belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására, de az eljárás bonyolult és hosszadalmas volt”. Sok kritika érte a rendszert, állapította meg Kármán, mert a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn érkezett.

Magas áfatartalmú tűzifát aprít egy férfi még 2020-ban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27 százalékos áfát 5 százalékra csökkenti” – fogalmazott a miniszter.

Magyar Péter miniszterelnök kommunikációjában meghatározó téma volt az elmúlt napokban a tűzifaáfa, melynek küszöbön álló csökkentéséről már a tusványosi Orbán Viktor-világmegfejtésre adott kritikája alkalmából is beszámolt. Aztán a későbbiekben is többször szóba hozta az ügyet, mint olyat, ami lényegesen fontosabb, mint „a zajos sztorik, amik elfoglalják a címlapokat”.