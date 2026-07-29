Oroszország terrorizmus támogatásával vádolja Pavel Durovot, a Telegram alapítóját

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Pavel Durovot, a Telegram üzenetküldő alkalmazás alapítóját „terrorizmus támogatásával” vádolták meg, és nemzetközi körözési listára helyezték - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Pavel Durov, a Telegram alapítója és CEO-ja.
Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

Az indoklás szerint a Telegram vezetése nem távolított el „számos csatornát, csevegést és csetbotot”, amelyeket „az ukrán hírszerző ügynökségek, terrorista és szélsőséges szervezetek aktívan használnak szabotázs- és terrorcselekmények, tömeggyilkosságok és kibercsalás előkészítésére és koordinálására” Oroszországban - írja az AP hírügynökség.

Oroszország 2025 nyarán kezdte korlátozni a Telegram működését, majd idén február elején a hatóságok úgy döntöttek, tovább lassítják azt „az orosz törvények betartatása és a polgárok védelmének biztosítása” címén. Ekkor indítottak nyomozást terrorizmus támogatásának ürügyén Durov ellen, márciusban pedig a Kreml megüzente: a Telegramnak „rugalmas kapcsolatban” kell állnia az orosz hatóságokkal, hogy elkerülje a betiltást.

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A terrorizmus támogatásának ürügyén nyomozást indítottak az oroszok a Telegram-alapító Pavel Durov ellen

Abból kiindulva, hogy az üzenetküldő alkalmazást úgymond bűncselekmények elkövetésére használják.

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Az üzenetküldő alkalmazást lassítják az országban, az alapító Pavel Durov ellen vizsgálat is folyik terrorizmus támogatásának gyanúja miatt.

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A Kreml szerint biztonsági okok állnak a háttérben, de a részleges lekapcsolás inkább egy nagyobb terv része lehet: az orosz állam fokozatosan szorítja vissza az internet még szabad részét, közben pedig egyre közelebb kerül a Telegram teljes blokkolásához.

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