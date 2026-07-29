Pósfai Gábor kisöpörné a sportszövetségekből a politikát

Ha a magyar sportirányítási rendszer megújulásáról beszélünk, úgy kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ennek kapcsán mindig felmerül, hogy velük kapcsolatban mi is az állami sportirányítás szerepe - írta Facebook-posztjában Pósfai Gábor.
A belügyminiszter szerint bár elméletileg a politika nem szólhatna bele az autonóm sportszervezetek vezetőválasztásába, „az elmúlt évtizedek gyakorlata azonban azt mutatja, a két terület mindig is szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással.”
Pósfai két javaslatot szorgalmaz a helyzet feloldására:
A belügyminiszter szerint fenti keretek között talán el lehet indulni egy másfajta úton, „ahol a sportszervezetek a mindenkori közgyűléseik előtt nem az aktuális politikai szereplők kegyeit keresik, hanem megpróbálják saját berkeiken belül vagy a magánszférából megtalálni a megfelelő vezetőiket. Azokat, akik a megoldandó problémákat nem politikai lobbizással, hanem piacgazdasági eszközökkel próbálják kezelni.”