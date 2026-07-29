Pósfai Gábor kisöpörné a sportszövetségekből a politikát

Ha a magyar sportirányítási rendszer megújulásáról beszélünk, úgy kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ennek kapcsán mindig felmerül, hogy velük kapcsolatban mi is az állami sportirányítás szerepe - írta Facebook-posztjában Pósfai Gábor.

Pósfai Gábor belügyminiszter Fotó: Németh Dániel/444

A belügyminiszter szerint bár elméletileg a politika nem szólhatna bele az autonóm sportszervezetek vezetőválasztásába, „az elmúlt évtizedek gyakorlata azonban azt mutatja, a két terület mindig is szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással.”

Pósfai két javaslatot szorgalmaz a helyzet feloldására:

„aktuális országos politikai vezető egy bizonyos vezetői szint felett (helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő) ne tölthessen be semmilyen vezető tisztséget nevezett szervezetekben. (Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is.) Átgondolandó, hogy ez az összeférhetetlenségi kérdés ki legyen-e terjesztve a sportegyesületek körére is.”

„az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást - függetlenül attól, hogy társadalmi munkában, vagy honoráriumért vállalt szerepet a sportszervezetek vezetésében.”

A belügyminiszter szerint fenti keretek között talán el lehet indulni egy másfajta úton, „ahol a sportszervezetek a mindenkori közgyűléseik előtt nem az aktuális politikai szereplők kegyeit keresik, hanem megpróbálják saját berkeiken belül vagy a magánszférából megtalálni a megfelelő vezetőiket. Azokat, akik a megoldandó problémákat nem politikai lobbizással, hanem piacgazdasági eszközökkel próbálják kezelni.”