Proseccohajók az eltűnő folyó medrében

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Ami talán most a legfontosabb, hogy ismét jön a súlyos hőség, az országos tisztifőorvos tegnap harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő kedd éjfélig. A hőséget kíséri az aszály is, és szomorú negatív rekord született kedden, délelőtt 28 centis volt a Duna Budapestnél, és még mindig apadóban van, emiatt már a paksi atomerőmű teljesítményét is csökkentik. Ennél sokkal kevésbé komoly probléma, de az alacsony vízállás miatt leállt a gödi komp is.

Az élet itthon

Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerda reggel arról az északi-pesti fideszes „civil” szervezetről írtunk, amely egyházi kiadványok sokszorosítására kaptak pénzt az államtól, végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki a választások előtt.

Volt tegnap parlament, megszavazták a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényt, elhárultak az akadályok az elől, hogy uniós forrásból új HÉV-eket és InterCity-kocsikat szerezzenek be, de a nap legemlékezetesebb pillanata alighanem így is Hegedűs Zsolt indulatos beszéde lett, amivel Takács Péter felszólalására reagált. Emellett pedig volt vita az ügynökakták megnyitásának kérdéséről is.

Hír volt még itthonról, hogy

Bús Balázst is meggyanúsította az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben,

kiderült, hogy 18,2 milliárd forintnyi közpénzből hirdette a választás előtt az utolsó „nemzeti” „petíciót” a Fidesz-kormány,

a Qubit pedig arról írt, hogy a kutatóhálózat 18 intézete az MTA alatt, sajátos jogállású jogi személyként működik majd tovább.

Kedden részletesen foglalkoztunk a proseccohajók jelenségével: a korlátlan alkoholos sétahajózás rövid időn belül lett Budapest turizmusának egyik kiemelt színtere, de bőven vannak ellenzői is, és hiába a sok vita, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.

Világ

Fotó: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborc/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Részletesen írtunk arról, hogy jelentős átalakulás zajlik éppen a lengyel jobboldalon, és Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. Az országhoz kapcsolódó hír volt még, hogy Varsó visszautasította Putyin Ukrajna felosztásáról szóló állítását, valamint hogy Lech Wałęsa üzent Magyar Péternek. És hír volt még, hogy