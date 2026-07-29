Proseccohajók az eltűnő folyó medrében

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Ami talán most a legfontosabb, hogy ismét jön a súlyos hőség, az országos tisztifőorvos tegnap harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő kedd éjfélig. A hőséget kíséri az aszály is, és szomorú negatív rekord született kedden, délelőtt 28 centis volt a Duna Budapestnél, és még mindig apadóban van, emiatt már a paksi atomerőmű teljesítményét is csökkentik. Ennél sokkal kevésbé komoly probléma, de az alacsony vízállás miatt leállt a gödi komp is.
Szerda reggel arról az északi-pesti fideszes „civil” szervezetről írtunk, amely egyházi kiadványok sokszorosítására kaptak pénzt az államtól, végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki a választások előtt.
Volt tegnap parlament, megszavazták a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényt, elhárultak az akadályok az elől, hogy uniós forrásból új HÉV-eket és InterCity-kocsikat szerezzenek be, de a nap legemlékezetesebb pillanata alighanem így is Hegedűs Zsolt indulatos beszéde lett, amivel Takács Péter felszólalására reagált. Emellett pedig volt vita az ügynökakták megnyitásának kérdéséről is.
Hír volt még itthonról, hogy
Kedden részletesen foglalkoztunk a proseccohajók jelenségével: a korlátlan alkoholos sétahajózás rövid időn belül lett Budapest turizmusának egyik kiemelt színtere, de bőven vannak ellenzői is, és hiába a sok vita, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.
Részletesen írtunk arról, hogy jelentős átalakulás zajlik éppen a lengyel jobboldalon, és Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. Az országhoz kapcsolódó hír volt még, hogy Varsó visszautasította Putyin Ukrajna felosztásáról szóló állítását, valamint hogy Lech Wałęsa üzent Magyar Péternek. És hír volt még, hogy
A képviselő szerint lopással vádolták a tiszás padsorokban, korábban a testalkatára tettek megjegyzést. Hegedűs miniszter válaszolt.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter posztolt erről azután, hogy a parlament döntött kedden az országos közlekedésszervező és gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról.
A lengyel politika legendás alakja szerint három hónapon belül börtönbe kellene kerülniük azoknak, akik bűnöket követtek el a magyar nemzet ellen.
A hőhullám tovább ronthat a helyzeten, Gironde megyében ezreket evakuáltak egyetlen éjszaka alatt.
A döntésben az ultrakonzervatív PiS két egykori politikusa is részt vett.
A gödi part közelében előkerült a mélyből egy mederborda, vészkotrással próbálkoznak.
Az átkelő hivatalosan a kereskedelmet és a turizmust élénkítené, egy ukrán kutatócsoport szerint azonban főként az észak-koreai katonák Oroszországba szállítását könnyítheti meg.
Kedd délután a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkárai bemutatták az ELTE TK munkatársainak az új kutatóhálózati működés terveit.
Hajnali 3 óra óta többször is megdőlt a rekord. Nemcsak az aszály és a kánikula felelős ezért, hanem az emberi beavatkozás is.
Mínusz 106 centinél tart a folyó Paksnál.
Ukrán oknyomozók szerint Oleg Leonov néven él Oroszországban. Vagyonának jelentős része családtagjai és élettársa nevén van.
Az NVVH létrehozása a Tisza Párt egyik fő kampányígérete volt.
Az amerikai delegáció így tiltakozott amiatt, hogy Franciaország ENSZ-képviselete közölte: az Egyesült Államok már nem tekinthető az emberi jogok élharcosának.
A volt fideszes polgármester az ügyészség szerint 150 millió forintot kapott a parkfenntartási biznisz vesztegetési pénzeiből.
A lengyel külügy szerint az orosz elnök hamis állításokkal próbálja megosztani Ukrajnát és szövetségeseit.
Még utoljára rekordot döntöttek.
Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. A lengyel pártrendszer előtt átrendeződések állnak, Jarosław Kaczyński most fizeti az árát annak, hogy úgy irányította a PiS-t, ahogy szövetségese, Orbán Viktor a Fideszt.
Az egészségügyi minisztert Takács Péter hozta ki a sodrából. Videón a vita.
És a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtőterületein, sem a Tisza vízgyűjtőjén.
Részegen pisilő turisták, taxishiénák és üvegszilánkok: tényleg olyan súlyos probléma 70 perc hajókázás, vagy csak Újlipótvárosban fújják fel az ügyet? A Vigadóhoz raknák át a hajókat, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.
Kikértük az északi-pesti fideszes „civil” szervezet pályázatát, hogy éppen a kampányban valóban fideszes propaganda terjesztésére kértek-e pénzt. Majdnem.
Az 1990-es parlament még ügynököktől hemzsegett, a mai, tiszás többségű törvényhozás törvénnyel nyitná meg az ügynökaktákat, digitális formában arra kereshetnénk rá, amire csak akarunk. A törvénytervezetről vitázott a parlament.