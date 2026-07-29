Robbanóanyag helyett drogokat találtak annál a brit férfinál, aki bombariadóval fenyegetőzött az Ozorán

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Az OZORA Fesztiválon kedden a biztonsági szolgálat szólt a rendőröknek, hogy miután egy brit férfit távozásra szólítottak fel, azzal fenyegetőzött, hogy bombariadót jelent be a rendezvényre. A kiérkező rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, majd átvizsgálták az autóját.

Bár robbanószert vagy más, az emberi élet kioltására alkalmas eszközt nem találtak, többféle kábítószergyanús anyag, valamint azok értékesítéséhez használható eszközök kerültek elő. A lefoglalt anyagok mennyisége és csomagolása alapján felmerült a kábítószer-kereskedelem gyanúja, ezért az 55 éves brit férfit előállították, és őrizetbe vétele mellett jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozók vizsgálják további bűncselekmények megvalósulását is.

A Fejér megyei rendőrség közölte, hogy kedden rajta kívül további öt feltételezett drogkereskedőt – olasz, német, lengyel és brit állampolgárokat – szűrtek ki és vettek őrizetbe. A fesztiválon kedd hajnalban megszúrtak egy 30 év körüli izraeli férfit. az ügyben két férfit állítottak elő életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt. (Fejér vármegyei rendőrség)

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