Súlyos hiányosságokat és visszaéléseket tárt fel az Állami Számvevőszék az Élelmiszermentőknél és egy váci futballegyesületnél

Súlyos rendszerszintű hiányosságokat és visszaéléseket tárt fel az Állami Számvevőszék jelentése az állami tulajdonú Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. és a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásának ellenőrzése során.

Az ÁSZ jelentése rávilágít arra, hogy a szervezet alapítása óta nem látta el törvényben rögzített élelmiszermentési feladatait, miközben milliárdos összegeket költött el. Az ellenőrzés szerint a 2,8 milliárd forintból fejlesztett informatikai rendszer működését nem igazolták, sőt, a Társaság annak üzemeltetésére további 4,6 milliárd forintot fizetett ki anélkül, hogy a rendszerhez való hozzáférése biztosított lett volna.

Arról, hogy az Élelmiszermentő milliárdokat költ el, de rejtély, hogy mennyi élelmiszert ment meg a Telex is írt még 2025 februárban. Az állami cég akkor kezdte meg a negyedik működési évét, miután az állam 2021-ben döntött úgy, hogy beszáll az élelmiszermentésbe, ehhez pedig a parlament meg is szavazta az úgynevezett beszolgáltatási szabályt. Ennek értelmében az élelmiszerláncoknak fel kell ajánlaniuk a minőségmegőrzési lejárathoz közeli élelmiszereiket az államnak. Azt viszont nem árulták el a Telexnek, és a nyilvánosan elérhető információkból sem igazán látszott, hogy ebből a pénzből mennyi élelmiszert sikerült megmenteniük.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az ÁSZ mostani jelentésének megállapításai között szerepel a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás hiánya, a belső kontrollok hiánya, nem igazolt feladatellátásra történt kifizetések, emellett az ellenőrzés számviteli szabálytalanságokat is feltárt. Az ÁSZ a bűncselekmények gyanúja miatt az illetékes hatóságokhoz és a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult.

De nem csak az élelmiszermentés akadt fenn az ÁSZ ellenőrzésén, a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában is súlyos visszaéléseket tártak fel.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a szervezet a sportfejlesztési támogatásokat valószínűleg nem a kijelölt célokra fordította, ráadásul a pénzeszközök meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolta a hatóságok felé.

A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók nem tükrözték a valóságot, és jelentős mértékű, összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál.