Tengerentúli támogatások: Sírbolt felújítására és New York-i irodára is adott pénzt a Bethlen Gábor Alap

gazdaság

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Az ügyvezető 12 havi fizetése”, „hozzájárulás a magyarországi repülőjegyekhez”, kanadai turné, minibusz, étkeztetés, szállásköltség, webfejlesztés és New York-i iroda közüzemi díja – újabb tételek, amelyekre a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásként milliókat adott az adófizetők pénzéből az elmúlt egy évben. Ezek a pénzek azonban nem határon túli fociakadémiákhoz vagy szervezetekhez, és nem is határon belüli szervezetekhez kerültek.

A közérdekű adatigényléssel kikért támogatói okiratokból és kérelmekből az derült ki, hogy a Bethlen Gábor Alap a messzi tengerentúlon is biztosítja magyar szervezetek projektjeit, sok esetben a mindennapos működéshez szükséges feltételek anyagi vonzatát.

A támogatói okiratok átnézése során derült ki: a magyar adófizetők pénzéből jutott az elmúlt egy évben egyebek mellett Japánba, Chilébe, Uruguayba, Argentínába, Kanadába és az Egyesült Államokba is.

Nagy különbség azonban például a határon túli akadémiákkal szemben, hogy ezek gyakran több tíz éve működő szervezetek, és nem az elmúlt bő egy évtizedben kezdtek el megjelenni/növekedni. Abban viszont nincs sok különbség, hogy ezeket a pénzeket nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre és kormányzati döntés nyomán ítéltek oda. Az ilyenekre a gyakorlatban felülről nyitott keret állt rendelkezésre, vagyis nem határoztak meg egy bizonyos elkölthető összeget.

Fotó: Arek/Skórzewiak - stock.adobe.com

A folyamat egyszerűen megfogalmazva úgy nézett ki, hogy a kérelmező, vagyis egy alapítvány, civil szervezet, szövetség benyújtott egy támogatási kérelmet. Ebben a célok mellett a tételes költségvetést is be kellett mutatni, és meg kellett indokolni, miért és hogyan szolgálja a nemzetiségi érdekeket az, amire a pénzt kérik. Ezt követően a BGA elvégzi a szakmai előkészítést, ellenőrzi a dokumentációt, a kérelem elbírálása pedig már a Miniszterelnökségen történik. A felelős a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, vagyis 2024 novembere óta Nacsa Lőrinc volt.

Az egyedi támogatások egyébként nem ritka támogatási formák, viszont több kritika is érte a metódust. A döntések kevésbé transzparensek, jelentős összegek is kioszthatók, az Orbán-kormány idején pedig nagyon gyakori is volt, hogy az ilyen támogatások vagy valamilyen kormányhoz/Fideszhez közel álló szervezetnél landoltak, vagy Orbán Viktornak kedves területet, vagyis a focit szolgálták.

Programok és működés

A határon túli fociakadémiákhoz hasonlóan itt is változatos célokra kértek pénzt a tengerentúli szervezetek, és bár egyáltalán nem beszélhetünk milliárdos támogatásokról, mégis érdekes önmagában is, hogy Orbánék nem csak a szomszédos országokban élők támogatásában gondolkoztak.

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Székely Sarolta
sport