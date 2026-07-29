Több mint 70 milliárd forint volt az Orbán család cégeinek saját vagyona tavaly

belföld

2025 végén a 70 milliárd forintot is meghaladta az Orbán-cégbirodalom összesített saját vagyona, számolta ki a 24.hu.

A lap összesen 21 vállalat összesített saját vagyonát vizsgálta, amelyből az derült ki, hogy 3 milliárd forintnyi nyereséget termeltek az Orbán család tagjai által közvetlenül tulajdonolt cégek 2025-ben, és majdnem ennyi osztalékot is vettek ki belőle.

Orbán Viktor apjának bányacége, a Dolomit Kőbányászati Kft. például 2025-ben majdnem 6 milliárd forintos bevételt számolt el, ebből pedig végül több mint 2,6 milliárd forintnyi profitot termelt, és szinte a teljes nyereséget ki is vették a cégből osztalékként.

Orbán Győző és felesége Orbán Viktor 2022-es beiktatásán
Fotó: Németh Dániel/444

A vizsgált cégek között azonban nem csak Orbán apja, de az anyja, és veje Tiborcz István is megjelenik. Utóbbi cége, a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. 2025-ben 2,4 milliárd forint adózott eredményt hozott össze, ami nem éri el az előző évit sem, és nagyon távol marad a 2022-es 21,5 milliárd forintos adózott eredménytől.

De a család más cégeinél is akadtak kiugró eredmények. A Gánt Kő Kft. 91 millió forintos forgalomból 90 milliós profitot ért el, elsősorban a 163,6 millió forintnyi, közelebbről nem részletezett egyéb bevételnek köszönhetően. Orbán Viktor édesanyjának tőzegkitermelő cége, a Hahót Tőzeg Kft. közel 350 millió forintos árbevétel mellett több mint 200 millió forintos nyereséget termelt.

A cégbirodalom egyes tagjai ugyanakkor jelentős veszteségeket halmoztak fel. A Dorothea Hotel Zrt. 842 millió forintos mínusszal zárt, Orbán Ráhel bababoltos cége, az Odu Store Kft. pedig 214 milliós veszteséget termelt. Mindkét vállalkozásnál tulajdonosi beavatkozásra volt szükség a negatív saját tőke rendezéséhez.

Ugyanebből az évből származó vagyonnyilatkozatában Orbán azt állította, hogy az istennek sem tud félretenni a havi sokmilliós fizetéséből, így, miközben körülötte mindenki egyre gazdagabb, az egyik lánya az ország egyik legmódosabb vállalkozójának felesége, a másik magángéppel repked és villát vesz, apja gazdaságnak hazudott luxusmajort épít, ő szegény maradt, mint a templom egere. Vagyonnyilatkozata üres, csak pénzbeni megtakarítása volt, a feleségével közös tavalyi 5,7 millióshoz képest már csak 5 millió. Ez tudta aztán csaknem megduplázni, 2026-ban 4 millióval gazdagabb lett. Vagyonnyilatkozatában a családjáról nem vallott.

belföld tiborcz istván Dorothea Hotel Zrt Dolomit Kőbányászati Kft. orbán győző Gánt Kő Kft család vagyon Odu Store Kft. bdpst ingatlanforgalmazó és beruházó zrt. vagyonnyilatkozat orbán ráhel orbán viktor Hahót Tőzeg Kft
Kapcsolódó cikkek

Idén 4 millióval lett vagyonosabb Orbán Viktor és felesége

Havi több mint bruttó 7 millió forintért látta el feladatait a volt miniszterelnök. Ebből jött össze a 4 milliós gyarapodás.

Székely Sarolta
POLITIKA

Orbán egyik lánya villát vett Orbán másik lányának egyik fontos emberétől

Hadházy Ákos szerint 4-500 millió forintba is fájhat egy ilyen hűvösvölgyi házikó.

Bódog Bálint
belföld

Magángéppel jöttek haza Orbán Sáráék Jászai Gellért családjával a Maldív-szigetekről

A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.

Németh Dániel
életmód

Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát

A miniszterelnök megint nem tudott semmit félretenni, Rogán Antal most éppen havi 25 milliót kaszált a zseniális találmányából. Lázár belvárosi lakást vett, Lánczi Tamás vagyonnyilatkozatából pedig érthetővé válik, miért védi ilyen hevesen a rendszert. Vagyonnyilatkozatok 2026.

Rovó Attila
POLITIKA