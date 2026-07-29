Ukrajna megkapta Trumptól a gyártási engedélyt Patriot légvédelmi rakétákra

Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra - közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij.

Egészen más hangulatúnak tűnik ez a találkozó, mint a tavaly februári Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrán elnök a Fox News hírtelevíziónak azt nyilatkozta:

„Találkoztam a (Patriotok) előállítását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Remélem, hogy megkezdjük a közös gyártást.”

Az államfő az interjúban „jónak” nevezte a Fehér Házban folytatott megbeszélését az amerikai elnökkel. Elmondása szerint a fő téma az amerikai fegyverzetre vonatkozó gyártási licenc volt, és azt hangoztatta, hogy „többre és gyorsabban” van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök „már nem tartja kézben a kezdeményezést” az Ukrajna elleni háborúban, amelyben az orosz erők havonta 30 ezer katonát veszítenek. Kifejtette, hogy az orosz területek ellen induló műveleteket az ukrán fél válaszadásnak szánja az onnan érkező támadásokra. „Minden nap követeljük, hogy legyen vége ennek a háborúnak, hogy legalább tűzszünetet kössenek egy bizonyos időre annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak a diplomaták a tárgyalásra. De Putyin ezt nem akarja. Ezért kell erre választ adnunk, erősnek és keménynek maradnunk. Nem csak nekünk. Számítunk a szankciókra is” - fejtette ki Volodimir Zelenszkij.

Úgy tűnik, Zelenszkij elsődleges célját elérte a találkozón, előzetesen ugyanis azt nyilatkozta, a fő prioritás a ballisztikus rakéták elleni védelmi fejlesztések megszerzése és a stratégiai együttműködés folytatása lesz. (MTI)